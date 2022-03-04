Muğla'nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı - Son Dakika
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Muğla'nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı

04.03.2022 14:37
Muğla'nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yüksek kesimlerde kar etkili oldu.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yüksek kesimlerde kar etkili oldu.

Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Yılanlı mevkisinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Bölgenin beyaz örtüyle kaplanmasının ardından kent merkezinde yaşayan çok sayıda kişi Yılanlı'ya giderek mangal yapıp kar topu oynadı.

Kar yağışının etkisini sürdürdüğü bölgede oluşan güzel manzara, drone ile görüntülendi.

Öte yandan Özlüce, Gazeller, Yörükoğlu, Şenyayla, Dokuzçam, Yemişendere, Sungur, Muratlar, Günlüce, Göktepe ve Fadıl mahallelerinin yolları da karla kaplandı.

Belediye ekipleri, ulaşımda sıkıntı yaşamaması için çalışma yürütülüyor.

Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Muğla Şubesi, jandarma ile polis ekipleri, Hayvan Durum İzleme araçlarıyla kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlere gitti.

Ekipler, Yılanlı Çakmak Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ile beyaz örtü altındaki kırsal bölgelerde sokak ve yaban hayvanlarının yoğun bulunduğu noktalara yem ve mama bıraktı.

Bu bölgelere belirli aralıklarla yiyecek bırakılacağı belirtildi.

Muğla'nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı
Muğla'nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı
Muğla'nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı
Muğla'nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı - Son Dakika
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