Son Dakika Haberleri: Muğla'nın Yüksek Kesimlerinde Kar Keyfi

Muğla'nın Yüksek Kesimlerinde Kar Keyfi

1 saat önce

Muğla'nın yüksek kesimlerinde kar keyfiMUĞLA - Muğla'nın Seydikemer ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Muğla'nın yüksek kesimlerinde kar keyfi

MUĞLA - Muğla'nın Seydikemer ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Vatandaşlar kartopu oynayarak karın keyfini çıkardı.
Gece başlayan kar yağışı yayla Eldirek, Temel, Bekçiler, Bayır, Seki, Doğanlar, Yayla Ceylan, Yayla Patlangıç, Yayla Karaçulha ve Dont mahallelerinde etkili oldu. Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Seydikemer Belediyesi ekipleri, mahallelere ulaşımı sağlayan yollarda biriken karları gün boyu temizledi. Fethiye - Antalya karayolu kar yağışı nedeniyle ulaşımın aksamaması için Karayolları ekiplerde, tuzlama ve kürüme çalışmasını sürdürüyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye düştüğü bin 300 rakımlı Karabel mevkisine gelen vatandaşlar, karda eğlenceli dakikalar yaşadı.
Karabel mevkisine gelen gelen bazı vatandaşlar çocukları ile kar oynarken, bazıları da leğen ve naylonlar ile kaydı.
Yayla Ceylan Mahallesinde yaşayan Mehmet Çetin, mahalleye geçen yıl karın yağmadığını söyledi. Mahalleye 2017'de daha fazla kar yağdığını anlatan Çetin, "Dün geceden bu yana çok güzel kar yağdı. Evimizin önü de karla kaplandı. Onları küreklerle temizledik" dedi.
Süleyman Saraçoğlu ise, "Yolda kalan sürücülere yardımcı oluyoruz. Kar yağışı nedeniyle yolda kalan sürücülere zincir satışı yapıyoruz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:02 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


"Tek Çarem Bu" Yazılı Notla 3 Yaşındaki Oğlunu AVM'de Terk Etti Türkiye'yi Sarsan Minik Evrim Davasında Tutuklu Bulunan Baba Serbest Bırakıldı

Sakarya'da İki Pitbull Cinsi Köpeğin Saldırdığı Sokak Köpeği Tedaviye Alındı Ünlü Rallici, Lüks Aracıyla Zincirleme Kazaya Karıştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 19:38:49. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla'nın Yüksek Kesimlerinde Kar Keyfi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]