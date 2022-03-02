Muğla'nın yüksek kesimlerine kar, kıyılarına yağmur yağdı - Son Dakika
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Muğla'nın yüksek kesimlerine kar, kıyılarına yağmur yağdı

02.03.2022 18:30
Muğla'nın yüksek kesimlerine kar, kıyılarına yağmur yağdı

Muğla'nın yüksek kesimlerinde kar, kent merkezinde ise sağanak etkili oldu.

Muğla'nın yüksek kesimlerinde kar, kent merkezinde ise sağanak etkili oldu.

Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Yılanlı mevkisinde kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye ulaştı.

Kar yağışı dolayısıyla şehrin yüksek kesimleri beyaza büründü. Merkezde ve çevre ilçelerde yaşayanlar buralara giderek kartopu oynadı.

Kırsal mahallelerin karla kaplanan yolları belediye ekiplerince ulaşıma açılıyor. Ekipler tarafından tuzlama çalışması yürütülüyor.

Sağanağın etkili olduğu kent merkezinde ise tarım arazileri suyla kaplandı.

Muğla'nın yüksek kesimlerine kar, kıyılarına yağmur yağdı

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Muğla, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'nın yüksek kesimlerine kar, kıyılarına yağmur yağdı - Son Dakika


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