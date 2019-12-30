Muğla'nın yüksek kesimlerine kar yağdı - Son Dakika
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Muğla'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

7 saat önce

Muğla'nın Göktepe ve Yılanlı mevkisine kar yağdı.

Muğla'nın yüksek kesimlerine kar yağdı, System.String[]

Muğla'nın Göktepe ve Yılanlı mevkisine kar yağdı.


Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Yılanlı mevkisinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.


Kar yağışı dolayısıyla şehrin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Karın başlamasının ardından kent merkezinde yaşayanlar bölgeye giderek, mangal yaptı, kar topu oynadı.


Özlüce, Gazeller, Yörükoğlu, Şenyayla, Dokuzçam, Yemişendere, Sungur, Muratlar, Günlüce, Göktepe ve Fadıl mahallelerinin yolları karla kaplandı.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerince bölgede yol açma ve tuzlama çalışması yürütüldü.

Göktepe, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:36 Kaynak: AA
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