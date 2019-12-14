Muğla'nın zeytinyağları yarışacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla'nın zeytinyağları yarışacak - Son Dakika

Muğla'nın zeytinyağları yarışacak

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı'nca desteklenen "Zeytinin Zeytinyağına Kayıpsız ve Kaliteli Yolculuğu" projesi kapsamında Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından "Zeytinyağı Kalite Yarışması" düzenlenecek.

Muğla'nın zeytinyağları yarışacak, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı'nca desteklenen "Zeytinin Zeytinyağına Kayıpsız ve Kaliteli Yolculuğu" projesi kapsamında Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından "Zeytinyağı Kalite Yarışması" düzenlenecek.


Yarışmaya Türkiye'de yetişen tüm zeytin çeşitleriyle katılmak mümkün olacak. Yarışmada organik sertifikası olan zeytinyağları kendi arasında ayrıca yarışacak. Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Yarışmaya katılacak adayların eksiksiz olarak doldurulmuş katılım formu ile birlikte 2 tane 500 ml şişe içinde etiketsiz olan zeytinyağı örneğinin 20 Aralık 2019 Cuma günü saat 17: 00'ye kadar İl Müdürlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Yarışmaya katılmak isteyenlerin, ürünleri piyasada fiilen satılmakta olan tescilli marka sahibi olmaları, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca verilmiş kayıt belgesine sahip olmaları veya söz konusu izne sahip bir işletmede fason üretim yaptıran ya da ihraç eden üretici, yağhane sahibi, tüccar, sanayici, firma veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde Çiftçi Kayıt Sistemine girmiş, en az 3 dekar zeytin alanına sahip üretici ya da kişilerden olmaları, durumlarını gösterir belgelerini başvuru sırasında teslim etmeleri veya göndermeleri gerekmektedir" diye ifade edildi.


Ayrıca yarışmada örnek zeytinyağlarının duyusal analizlerinin yapılacağı ve başarılı olanların kimyasal analize alınacağı açıklandı. Zeytinyağlar yarışmada 100 puan üzerinden değerlendirilecek ve duyusal ve kimyasal analizde 85-100 puan alan zeytinyağlarına altın madalya beratı, 70-84 puan alanlara gümüş madalya beratı ve 55-69 puan alanlara bronz madalya beratı verilecek. Yarışmada duyusal analiz sonucu en yüksek puanı almış olan altın madalyalı katılımcı, ayrıca jüri özel ödülü ile de ödüllendirilecek. - MUĞLA

Zeytinyağı, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 09:01 Kaynak: İHA
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