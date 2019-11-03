Son Dakika Haberleri: Muğla'nın "zeytinyağlıları" yarıştı
Son Dakika Güncel Muğla'nın 'zeytinyağlıları' yarıştı

Muğla'nın "zeytinyağlıları" yarıştı

7 saat önce

Milas'ta 6'ncısı düzenlenen Zeytin Hasat Şenliği kapsamında düzenlenen yemek gösterisinde renkli görüntüler yaşandı.

Milas'ta 6'ncısı düzenlenen Zeytin Hasat Şenliği kapsamında düzenlenen yemek gösterisinde renkli görüntüler yaşandı.

Şenlik kapsamında, zeytinyağının sofralardaki kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla AREGALA Gastronomi Federasyonu tarafından, zeytinyağlı yemek şovu ve Zeytindostu Derneği tarafından zeytinyağı tadımı yapıldı.

Zeytin ve zeytinyağı kullanarak pişirme tekniklerini tanıtan şefler, gösteriyi izleyenlerce ilgiyle takip edildi.

Ardından şefler, Muğla'nın ilçelerinden katılan kadınların zeytinyağlı yemek yarışmasında sunduğu yemekleri değerlendirdi.

El işleme bakır tabaklarda, çiçeklerle sunulan zeytinyağlı dolma, ekşili köfte, keşkek, tarhana, zeytinyağlı tavuk dolması, çeşitli ot kavurmaları ve yöresel tatlılarla donatılan masalarda tadım yapan şefler, yarışmanın en iyisini seçmekte zorlandı.

Puanlamanın ardından birbirinden lezzetli yemekler, etkinliği izleyen protokol üyelerine ve vatandaşlara ikram edildi.

Jürinin değerlendirmesi sonucu Nigar Orhan birinci, Nurhayat Bilgin ikinci, Ayşen Sezgin ise üçüncü oldu.

Yarışmadaki tüm katılımcılar, altın ve teşekkür belgesiyle ödüllendirildi.

Milas Kaymakamı Eren Arslan, yarışmadaki amacın kültürel değerleri tanıtarak yaşatmak, gelecek kuşaklara aktarmak olduğunu ifade etti.

Memecik türü zeytinlerden elde edilen Milas zeytinyağının son derece kaliteli olduğunu söyleyen Arslan, "Milas zeytinyağı, polifenol değerleri çok yüksek ve antikanserojen olduğu bilimsel verilerle ispatlanmış çok kaliteli bir zeytinyağıdır. Herkesi, coğrafi işaret belgesiyle kalitesi tescillenmiş Milas zeytinyağlarını kullanmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Milas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Reşit Özer de ilçenin zeytinyağı, yağlı zeytin, el halısı ve tepsi böreğinin coğrafi işaret belgesinin bulunduğunu kaydetti.

Özer, Avrupa Birliğine de "Milas zeytinyağı" coğrafi işareti için başvuruda bulunduklarını belirterek, "Bunun coğrafi işaretini de aldığımız zaman, 27 AB ülkesinde o belgeyle, ikiye katlayarak malımızı satabileceğiz." dedi.

Muğla'nın zeytinyağlıları yarıştı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 09:45 Kaynak: AA
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