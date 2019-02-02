Muğla Nüfusu 1 Milyona Yaklaştı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ndeki son verilerine göre, Muğla'ya bağlı ilçeler arasında en fazla nüfusa sahip 3'üncü ilçe Milas oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ndeki son verilerine göre, Muğla'ya bağlı ilçeler arasında en fazla nüfusa sahip 3'üncü ilçe Milas oldu. Milas'ın 2018 nüfusu, 139 bin 446 olarak belirlendi.



TÜİK'in 2018 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, Muğla'da en kalabalık 3'üncü ilçe Milas olarak belirlendi.



Milas'ta yıllık nüfus artış hızı binde 23,83 olarak belirlenirken; 2017 yılında 136 bin 162 kişi olarak belirlenen Milas nüfusu 31 Aralık 2018 tarihli son verilere göre 139 bin 446 kişi oldu. Milas, toplam nüfusun yüzde % 14,41'ini oluşturuyor. Milas'ta 2017-2018 yılları arasında 3 bin 284 kişilik artış yaşandı.



Muğla'da en fazla nüfusa sahip olan ilçe 171 bin 850 kişiyle Bodrum olurken, ikinci ilçe ise 157 bin 745 kişiyle Fethiye oldu.



TÜİK'in verilerine göre 2017 yılında 938 bin 751 kişi olan Muğla nüfusu, 2018 yılında 967 bin 487 kişi oldu. Datça'dan sonra en fazla nüfus artışı binde 56,26 ile Dalaman'da yaşanırken, nüfus 41 bin 351 olarak belirlendi.



Muğla nüfusu 2017 yılında 16,08 oranında artarken, 2018 yılında 30,15 oranında arttı.



2018 yılında Muğla'da ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre 28 bin 736 kişi arttı.



2018 yılında, 2017 yılına göre nüfus artış hızı en düşük ilçe Yatağan olurken nüfus artış hızı en yüksek olan ilçe ise Datça olarak kaydedildi.



Muğla nüfusunun %50,97'sini (493 bin 140 kişi) erkekler, %49,03'ünü (474 bin 347 kişi) ise kadınlar oluşturuyor.



Muğla ilinin 2018 nüfusu şöyle; Muğla 967 bin 487, Menteşe 112 bin 447, Bodrum 171 bin 850, Dalaman 41 bin 351, Datça 22 bin 261, Fethiye 157 bin 745, Kavaklıdere 10 bin 898, Köyceğiz 36 bin 389, Marmaris 94 bin 247, Milas 139 bin 446, Ortaca 48 bin 373, Seydikemer 62 bin 246, Ula 25 bin 284, Yatağan 44 bin 940 kişi oldu.



MUĞLA'NIN %15'İNİ MİLAS OLUŞTURUYOR



Muğla'da 2017 yılında kilometrekareye 73 kişi düşerken, 2018 yılında 75 kişi düştü.



Muğla'da toplam nüfusunun % 17,76'sı (171 bin 850 kişi) Bodrum, % 16,30'u (157 bin 745 kişi) Fethiye,% 14,41'i (139 bin 446 kişi) Milas % 11,62'si (112 bin 447 kişi) Menteşe,% 2,61'i (25 bin 294 kişi) Ula, % 2,30'u (22 bin 261 kişi) Datça, % 1,13'ü (10 bin 898 kişi) Kavaklıdere ilçesinde ikamet ediyor.



Muğla nüfusunun %37,7'si (364 bin 453 kişi) 30 yaşın altında olduğu öğrenildi.



Muğla'da 90 yaşın üzerinde 992 erkek, 2 bin 197 kadın ve toplam 3 bin 189 kişi yaşıyor.



Yaş gruplarına göre en fazla nüfus 80 bin 822 kişi ile 35-39 yaş grubunda bulunuyor. - MUĞLA

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