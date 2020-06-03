MUĞLA-O otel ve beach club sahile döktükleri mermer tozlarını kaldırdı - Son Dakika

MUĞLA-O otel ve beach club sahile döktükleri mermer tozlarını kaldırdı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahilde düzenleme yapmak için mermer tozunu beyaz kum diye seren 5 yıldızlı otele Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve Bodrum Belesiyesi tarafından ceza uygulandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahilde düzenleme yapmak için mermer tozunu beyaz kum diye seren 5 yıldızlı otele Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve Bodrum Belesiyesi tarafından ceza uygulandı. İl Müdürlüğ 310 bin TL, Belediye ise 35 bin TL cezai işlem uyguladı.
Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 03:53 Kaynak: DHA
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