Muğla OBM araç parkına 80 yeni araç eklendi - Son Dakika

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü araç parkına ormancılık faaliyetleri ve orman yangınlarıyla mücadelede kullanılmak üzere 80 yeni araç eklendi.

Orman Genel Müdürlüğünce ormancılık faaliyetleri ve orman yangınlarıyla mücadelede kullanılmak üzere bu yıl alımı yapılan araçlardan 80 adedi Muğla Orman Bölge Müdürlüğü emrine verildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Makine İkmal Şube Müdürlüğü araç parkına taze kan olan araçlar ihtiyaç doğrultusunda işletme müdürlüklerine dağıtıldı.

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak'ın da katılımıyla Makine İkmal Şube Müdürlüğü önünde yapılan törenle araçlar işletme müdürlüklerine dağıtıldı. Araçların hatasız kazasız kullanılması için dua edildi ve kurban kesildi. Törene Bölge Müdürü Yasin Yaprak ile birlikte Bölge Müdür Yardımcısı Osman Öner, Makine İkmal Şube Müdürü Şeref Özer, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Mehmet İşçi ve Muğla Orman İşletme Müdürü Faruk Tuna Yüksek'te katıldı.

Bölge Müdürü Yasin Yaprak araç dağıtımında yaptığı konuşmada, "Ormancılık faaliyetlerimizle birlikte orman yangınlarıyla mücadelemizin daha hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla Bölge Müdürlüğümüz araç parkına 80 yeni araç eklendi. Genel Müdürlüğümüzce alımı yapılan ve 80 adedi Bölge Müdürlüğümüze gönderilen bu araçları ihtiyaç doğrultusunda işletme müdürlüklerimize teslim ettik. Bu yeni araçlar ile birlikte ormancılık çalışmalarımızı etkin şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Araçların hayırlı olmasını ve kazasız belasız kullanılmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu - MUĞLA