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Muğla Odaları ve Borsa Başkanları İstişare Toplantısında buluştu - Son Dakika

Muğla Odaları ve Borsa Başkanları İstişare Toplantısında buluştu

14.06.2021 16:48
Muğla Odaları ve Borsa Başkanları İstişare Toplantısında buluştu, System.String[]

Marmaris Ticaret Odası (MTO) ev sahipliğinde Muğla Odaları ve Borsa Başkanları Ortak İstişare Toplantısı yapıldı.

Marmaris Ticaret Odası (MTO) ev sahipliğinde Muğla Odaları ve Borsa Başkanları Ortak İstişare Toplantısı yapıldı. Muğla Odaları ve Borsa Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanları Ortak İstişare Toplantısı'nda bir araya gelerek oda üyelerinin son dönemde yaşadıkları sorun ve taleplerini görüştü. Toplantı öncesi Ücretsiz Halk Plajı açılışı sebebiyle Marmaris'te bulunan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ile de görüşen heyet, il genelinde faaliyet gösteren tüm sektörlerden gelen talepleri Bakan Yardımcısı'na aktardı.

Marmaris Ticaret Odası (MTO) ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya MTO Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Ayhan, Meclis Başkanı Nurgül Candan, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası, Bodrum Ticaret Odası (BODTO) Başkanı, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Başkanı, Milas Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO) Başkanı, Muğla Ticaret Borsası Başkan ve Meclis başkanları katıldı.

"Bakan Yardımcısına taleplerimizi ilettik"

Ortak İstişare Toplantısı öncesi açılışa katılan Oda ve Borsa Başkanları, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Muğla Valisi Orhan Tavlı ve Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy ile bir araya geldi. Görüşmede özellikle kontrollü normalleşme sonrası uygulanmaya devam eden işyeri çalışma gün ve saat kısıtlamasının turizm sektörüne olan olumsuz etkileri dile getirildi. MTO Başkanı Mutlu Ayhan görüşmede, kısıtlamaların bir an önce gevşetilmesi gerektiğini belirterek, iç turizmin hareketlendirilmesi konusunda başta restoran ve kafeler olmak üzere tüm işletmelerin kapanış saatinin 24: 00'e alınması ile Pazar günleri uygulanan sokağa çıkma yasağından turizm bölgelerinin muaf tutulmasını talep etti.

Kısa çalışma ödeneği devam etmeli

İngiltere ve Rusya olmak üzere tüm pazarlarda yaşanan gecikme ve belirsizliklerin başta konaklama sektörü olmak üzere tüm turizmcileri sıkıntıya soktuğunu belirten Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, kısa çalışma ödeneğinin uzatılmasını istedi. Başkan Ayhan ayrıca, 2019 yılı Ekim ayından bu yana faaliyet gösteremeyen eğlence sektörüne destek talebini yineleyerek, işletmelerin ayakta kalabilmeleri için en az 12 ay ödemesiz ve faizsiz kredi desteği gerekliliğini vurguladı. Eğlence sektöründe faaliyet gösteren tüm mekanların Temmuz ayı itibariyle gerekli tedbirler alınarak ve açık hava alanlarında müşteriye hizmet verebilmesinin sağlanmasını talep etti.

Muğla için yeni projeler görüşüldü

Açılışın ardından yapılan Muğla Odaları ve Borsa Ortak İstişare Toplantısı'nda turizme bağlı işletmelerin durumunu tartışan Oda ve Borsa Başkanları, bugüne kadar Oda üyesi işletmeler tarafından yapılan kredi kullanımları ve ciro kayıplarını gözden geçirerek, üye işletmelerin ayakta kalabilmesi için gerekli ilave ekonomik tedbirler konusunda talepte bulunulması hususunda fikir alışverişinde bulundu. Muğla ili geneline son yıllarda yaşanan ticari göçün bilançosunun tartışıldığı toplantıda, Muğla genelinde bugüne kadar tescil ettirilen Coğrafi İşaretlerin ulusal çapta tanıtılması için ortak çalışma yürütülmesi kararlaştırıldı. Toplantıda ayrıca, Muğla Valisi Orhan Tavlı önderliğinde GEKA, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Muğla Odaları iş birliğinde kurulması planlanan Apiterapi Ürünleri Üretim Tesisi konusunda detaylar görüşüldü. - MUĞLA

Muğla Odaları ve Borsa Başkanları İstişare Toplantısında buluştu
Muğla Odaları ve Borsa Başkanları İstişare Toplantısında buluştu
Muğla Odaları ve Borsa Başkanları İstişare Toplantısında buluştu
Muğla Odaları ve Borsa Başkanları İstişare Toplantısında buluştu

Marmaris, Ticaret, Borsa, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Muğla Odaları ve Borsa Başkanları İstişare Toplantısında buluştu - Son Dakika Ekonomi


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