Muğla odun ateşi ve kaynak suyla pişen çayın tadına doyulmuyor

Odun ateşi ve kaynak suyla pişen çayın tadına doyulmuyor

Muğla'nın Menteşe ilçesinin dağlık kesiminde kahvehane işleten Halil İbrahim Bingöl (56), 1 asırlık yöntemle odun ateşi ve kaynak suyuyla lezzetine doyumsuz çay demliyor. Bölgeye dağ yürüyüşüne gelenler başta olmak üzere yöre halkı, leziz çayı keyifle içiyor.

İlçe merkezine 30 kilometre mesafedeki kırsal Bağyaka Mahallesi'nin dağlık Çatakbağyaka mevkisinde kahvehane işleten evli ve 3 çocuk babası Halil İbrahim Bingöl, 1 asrı aşkın şekilde yapılan yöntemle çay demlemeye devam ediyor. Marçalı Dağı eteklerinden gelen doğal kaynak suyunu kullanan Bingöl, uzun süreli yandığı için başta meşe ve çam odununu tercih ediyor. Bingöl, çayın demlenme sürecinde bu odunların uzun süre yanması sayesinde suyun yavaş kaynadığını, çayın ise özünün çıktığını kaydetti. Çayın yavaş pişmesi sayesinde uzun süre bayatlamadığını ifade etti. Çay tercihinde ise Karadeniz Bölgesi'nin ürününü seçtiğini vurgulayan Bingöl, ortaya çıkan lezzetin tiryakilik yarattığını vurguladı. Sabah 08.00'de dükkan açtığını, çay suyunu koyup temizlik yaptıktan sonra çayı demlediğini ifade eden Bingöl, kahvehanede 4 masanın bulunduğunu, yeşilliğin içinde 640 rakımdaki Çatakbağyaka'nın dağ yürüyüşü için gelerlerce ziyaret edildiğini, çayını içenlerin tadına doyamadığını anlattı.

'BU ÇAYIN LEZZETİ BAMBAŞKA'

Kahvehaneyi ilk olarak muhtarlığın daha sonra belediyenin işlettiğini, kendisinin 6 yıl önce belediyeden işletmecisini aldığını belirten Halil İbrahim Bingöl, Ömrüm yettiği sürece bu yöntemle çay demlemeyi sürdürmek istiyorum. Bu çayın lezzeti bambaşka. Bu lezzeti bilen bilir. İlçe genelinden buraya gelip 5'şer bardak çay içerler. 1 bayrak çay 1 lira 25 kuruş. Bizim buraların Karadeniz'den farkı yok. Adeta Karadeniz'den esinlenmiş bir yerleşim. İnsanlar gelip gezsinler. Her yerde meşe, zeytin, palamut, çam türlü türlü ağaçlar var. İnsanı sıcak kanlı. Dağ yürüyüşü için gelenler çok oluyor. Yürüyüş yapmak için çok güzel parkurlar var. Karadeniz köylerini aratmayan yerleşimimize herkesi davet ediyoruz dedi.

Müşterilerden Ali Rıza Öztürk (47), Bu çayın tadı bambaşka. Yakın çevremizde odun ateşinde çay yapan başka bir kahvehane bulunmuyor dedi.