Son Dakika Haberleri: Muğla öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı 10 yaralı
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Muğla öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı 10 yaralı

1 saat önce

Öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı 10 yaralıMuğla'nın Dalaman ilçesinde, lise öğrencilerini taşıyan servis minibüsüyle kamyonun çarpıştığı kazada 3'ü ağır 10 öğrenci yaralandı.

Öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı 10 yaralı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, lise öğrencilerini taşıyan servis minibüsüyle kamyonun çarpıştığı kazada 3'ü ağır 10 öğrenci yaralandı.

Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında, Muğla- Fethiye karayolu Gazi Bulvarı girişinde meydana geldi. Dalaman'dan Ortaca ilçe merkezi yönüne giden 48 S 5561 plakalı, lise öğrencilerini taşıyan servis minibüsüyle, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait 48 EG 985 plakalı damperli kamyon kavşakta çarpıştı. Sol yanından aldığı darbeyle minibüste ağır hasar oluştu. Servisteki 10 öğrenci ise kazada yaralandı. Yaralı öğrenciler ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralı öğrencilerden 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazanın ışık ihlali sonucu meydana geldiği belirtilerken, ihlali hangi sürücünün yaptığı belirlenemedi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muğla öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı 10 yaralı

Dalaman, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:39 Kaynak: DHA
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