Muğla Öğrenciler Farkındalık İçin Pazarda Poşet Yerine Bez Çanta Kullandı

Öğrenciler farkındalık için pazarda poşet yerine bez çanta kullandıMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde geri dönüşüm konusunda farkındalık yaratmak isteyen ilkokul öğrencileri, kendi diktikleri bez çantalarla pazardan alışveriş yaptı.

Öğrenciler farkındalık için pazarda poşet yerine bez çanta kullandı



MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde geri dönüşüm konusunda farkındalık yaratmak isteyen ilkokul öğrencileri, kendi diktikleri bez çantalarla pazardan alışveriş yaptı. Kendilerine naylon poşette verilen ürünleri kabul etmeyen öğrenciler, aldıklarını ise yanlarındaki bez çantalara koyarak alışverişlerine devam etti.



Konacık Cahit Özvezneci İlkokulu 4-A sınıfı öğrencileri tarafından başlatılan proje kapsamında, plastik ürünlerin doğada yok olma sürelerine ve geri dönüşümün önemine dikkat çekmek amacıyla, bugün bir etkinlik düzenlendi. Öğrenciler, evlerindeki kullanılmayan kıyafet ve çeşitli konfeksiyon ürünlerinden yaptıkları bez çantalarla birlikte Konacık Pazarı'nda alışveriş yaptı. Pazar esnafına ve pazara gelen vatandaşlara da geri dönüşümün önemini anlatan öğrenciler, daha temiz bir çevre ve gelecek için herkesin geri dönüşüme önem vermesi gerektiğini söyledi.



Öğrencilerinden Semanur Cesur (10), projeyle amaçlarının çevre kirliliğini önlemek olduğunu belirtip, Poşetler dünyamızda yüzyıllar sonra yok oluyor. Biz de çevre kirliliğini önlemek için böyle bir proje başlattık. Burada kendi el becerilerimizi de geliştirdik dedi.



Sınıf öğretmeni Nihal Yaka ise projeyle ilgili şunları söyledi



Çocuklarımızı bilinçlendirmek adına böyle bir proje yaptık. Daha doğrusu öğrencilerimizden çıktı bu proje fikri. Okul Müdürümüz Ahmet Karaboğa ve



tabii ki velilerimiz de bizi çok destekledi. Onlarla birlikte bu şekilde kullanılmayan kıyafet ve konfeksiyon malzemelerini değerlendirerek bez alışveriş çantaları hazırladık. Bu sefer biz çocuklarımızdan ders aldık. Bizden temiz ve onlara güzel bir dünya bırakmamızı istiyorlar.



Sanırım bu sefer çocuklarımız bize bir ders verdi diyen Okul Müdürü Ahmet Karaboğa ise proje hakkında şu bilgileri verdi



Çocuklarımız temiz çevre istiyor, temiz doğa istiyor. Bu nedenle doğada çabuk kaybolan ürünlerin kullanmasını istiyor. Çünkü naylon poşetler, doğada yok olmuyor. Bu projeyi bütün okulumuza yayacağız.



Yaklaşık bir saat boyunca pazarda alışveriş yapan öğrenciler genellikle meyve satın alarak, ayrıldı.

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