Son Dakika Haberleri: Muğla öğrencilerden 'barış pınarı' koreografisi
Son Dakika Güncel Muğla öğrencilerden 'barış pınarı' koreografisi

Muğla öğrencilerden 'barış pınarı' koreografisi

48 dakika önce

Öğrencilerden 'Barış Pınarı' koreografisiMUĞLA'nın Milas ilçesinde bir araya gelen ilkokul ve ortaokul öğrencileri, bedenleriyle 'Barış Pınarı' koreografisi oluşturdu.

Öğrencilerden 'Barış Pınarı' koreografisi

MUĞLA'nın Milas ilçesinde bir araya gelen ilkokul ve ortaokul öğrencileri, bedenleriyle 'Barış Pınarı' koreografisi oluşturdu. Drone havadan çekilen görüntü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce sosyal medyadan paylaşıldı.

Sakarya İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri personeline destek olmak için bir araya geldi. Etkinliğe katılan yaklaşık bin öğrenci, okul bahçesinde bedenleriyle, 'Barış Pınarı' yazısı oluşturup, dev Türk bayrağı açtı. O anlar, drone ile havadan görüntülendi. Etkinliğin sonunda öğrenciler hep bir ağızdan, Barış Pınarı'ndaki tüm askerlerimize selam olsun. Bir ölür, bin doğarız. Ne mutlu Türk'üm diyene diye bağırdı. Öğrenciler, asker selamı da verdi.

Oluşturulan bu koreografi ise, Plevne Marşı eşliğinde, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından, 'Milas öğrencilerinin Mehmetçik'e selamı var' başlığıyla da paylaşıldı. Videonun sonunda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Öğrencilerimiz, Mehmetçik'e destek vermek amacıyla okul bahçelerinde yaklaşık bin kadar öğrenciyle 'Barış Pınarı' yazısını oluşturdu. Etkinlik sonunda bütün öğrencilerimiz hep birlikte asker selamı vererek, her Türk'ün asker doğduğunu ve Mehmetçik'in yanlarında olduklarını gösterdiler. Emeği geçen tüm öğrencilerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum dedi.

Muğla öğrencilerden 'barış pınarı' koreografisi

Milas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 06:32 Kaynak: DHA
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