MUĞLA Öğrencilerden çok velileri heyecanlıydı

Öğrencilerden çok velileri heyecanlıydı Muğla
'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı
'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testinde (TYT) 10 bin 573 aday ter döktü. Veliler ise dışarıda çocuklarını heyecanla bekledi.
İldeki 497 salonda 10 bin 573 aday YKS'nin birinci oturumu TYT'de ter döktü. Üniversite adayları yaklaşık 1 saat önce, sınava girecekleri okulun önüne gelip beklemeye başladı. Kalem, peçete, cüzdan, saat, kolye ve küpe gibi eşyaların alınmadığı sınavda öğrenciler, güvenlik kontrolünden geçirilerek salonlara girdi. Plastik
su şişelerin üzerindeki etiketler, öğrencilerin metal tokaları, yüzük, kolye ve kemerler de çıkartıldı. Öğrenciler sınavda, veliler ise dışarıda ter döktü. Sınavın bitmesinin ardından kimi öğrencinin yüzünün güldüğü, kimisinin ise moralinin bozuk olduğu dikkat çekti. Velilerden Yaşar Karaarslan, İkinci heyecanı yaşıyorum. 3 yıl önce oğlumda sınava girmişti. Şimdi ise kızımı bekliyorum. Kızımın başarılı bir şekilde sınavdan çıkıp, geleceği için güzel bir adım atacağına inanıyorum. Evladım için yoğun bir süreç oldu dedi. Vasfiye Toklaç ise, Oğlum 1 yıl boyunca sınava hazırladı. İyi zamanları da sıkıldığı zamanlarda oldu. İnşallah onun için hayırlısı olur diye konuştu. İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre
, 497 salonda 10 bin 573 adayın TYT'ye girdiğini belirterek, Sınavdan 1 gün önce velilerimizin cep telefonlarına başarılı mesajları gönderdik. 1 hafta önce ise kurumuzun sosyal medya hesaplarından stres yaşamamaları için hazırladığımız videoyu paylaştı dedi.