Muğla Öğrencilerden Sokak Kedilerine Rengarenk Yuva

Öğrencilerden sokak kedilerine rengarenk yuva Muğla
'nın Marmaris
ilçesindeki bir ilkokulun 3'ncü sınıf öğrencileri, atık materyallerden sokak kedileri için rengarenk yuvalar yaptı.
Marmaris Şehit Ahmet Benler İlkokulu 3'ncü sınıf öğrencileri 22 çocuk, öğretmenleriyle birlikte 'Minik patiler üşümesin' adlı projeyi hazırladı. Öğrenciler poşet, karton kutu ve plastik gibi topladıkları katı atık materyallerden sokak kedileri için renkli yuvalar yaptı. Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Kamil Öner, İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan
, sınıf öğretmenleri ve velilerin katılımıyla, okulun konferans salonunda proje tanıtıldı. Yaptıkları yuvaları gösteren öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte Minik patiler üşümesin dedi. Ayrıca çocuklar, öğretmenleri ve ebeveynleriyle birlikte kentteki bir hayvan rehabilitasyon merkezine giderek, barınak yetkililerine buradaki hayvanlar için mama götürdü.
Okulun Müdür Yardımcısı Selma Sarıkaya
, Çocuklarımıza merhameti, vicdanı aşılamak ve yerleştirmek önemli. Bu proje ile çocuklarımızda bahsettiğim üç önemli kavramı aşılamaya başladık dedi.
Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan ise, Çocuklarımızın canlıları koruması ve sahip çıkması için hazırlanan bu proje çok anlamlı dedi.