Muğla Ömer Çelik, CHP'li Muğla ve Bodrum Belediyelerini Eleştirdi
1 saat önce
Muğla Ömer Çelik, CHP'li Muğla ve Bodrum belediyelerini eleştirdi (2)(Tür: Yurt)
Muğla Ömer Çelik, CHP'li Muğla ve Bodrum belediyelerini eleştirdi (2)
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 11:17 Kaynak: DHA
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