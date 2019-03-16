Son Dakika Haberleri: Muğla Ömer Çelik, CHP'li Muğla ve Bodrum Belediyelerini Eleştirdi

Muğla Ömer Çelik, CHP'li Muğla ve Bodrum Belediyelerini Eleştirdi

1 saat önce

Muğla Ömer Çelik, CHP'li Muğla ve Bodrum belediyelerini eleştirdi (2)(Tür: Yurt)

Muğla Ömer Çelik, CHP'li Muğla ve Bodrum belediyelerini eleştirdi (2)

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 11:17 Kaynak: DHA

Bodrum, Muğla, Cumhuriyet Halk Partisi, Ömer Çelik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mehmet Ali Birand'ın Abisi Mehmet Ural Birand Hayatını Kaybetti Hatay'da Vatandaşlar Göle Dönen Sokakta Botla Gezdi Fikret Yüksel Vakfı 10 Yılda 20 Bin Öğrencinin Hayatına Dokundu Avustralyalı Irkçı Senatör, Kafasında Yumurta Kıran Gence Yumruk Attı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.3.2019 12:40:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla Ömer Çelik, CHP'li Muğla ve Bodrum Belediyelerini Eleştirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]