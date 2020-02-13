Muğla orkinos peşinde 8 saatlik mücadele - Son Dakika

Orkinos peşinde 8 saatlik mücadele

MUĞLA'nın Datça ilçesinde amatör balıkçıların, oltayla 8 saatlik mücadele sonucu 136 kiloluk orkinos avı büyük mücadeleye sahne oldu.

Datça Yarımadası'nın, Ege Denizi'ne kıyısı olan Karaköy Limanı'ndan, Gökova Körfezi'ne lastik şişme botla önceki gün saat 12.00 sıraları denize açılan amatör balıkçı Sıtkı Tuğcu (50) ve arkadaşı Yaver Eren (33) 4 saat boyunca tek bir balık bile tutamadı. Hava bozmaya başlayınca, dönüş hazırlığına geçmek üzere olan iki arkadaştan Tuğcu'nun oltasına, dev bir balık takıldı. Oltaya takılan, 1.95 boyunda, 136 kilo ağırlığındaki orkinos, amatör balıkçıların içinde bulunduğu botu önce Yunanistan'ın Kos Adası'na sonra Bodrum açıklarına sürükledi. Yaklaşık 6 saat süren mücadele sırasında yakıtları azalan iki amatör balıkçı, saat 23.00 sıraları arkadaşlarından yardım istedi. Celal İşçi (34) ve Emrah Ermiş'in (18), iki arkadaşın yardımına gitti.

Dört arkadaş, 2 saat süren mücadelesi sonucu saat 24.00 sıralarında, orkinosu bota almayı başardı.

Balığı el makaralı oltası ile yakalayan Sıtkı Tuğcu, "Balığı yakalarken uluslararası kurallara uygun malzeme kullandım. 80 libre misina ve 130 libre liderim vardı. Normalde bununla uluslararası standartlara göre 37 kilograma kadar bir balık tutmak mümkün. Başka bir malzeme kullanmış olsam çok daha kolay olurdu. Ancak ben bu tür malzemeleri kullanmıyorum elektrikli makara bile kullanmam. Benim için, avcılıkta eşit şartlarda mücadele önemlidir. Oltaya takılan balığı uzun süre misinayı çek bırak yaparak, yorduktan sonar botumuza alabildik " dedi.