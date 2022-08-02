Muğla'da komandolara yangın eğitimi

MUĞLA Orman Bölge Müdürlüğü tarafından jandarma komandolara teorik ve pratik olarak yangın eğitimi verildi.

Muğla'da olası yangınlarda görev alacak İl Jandarma Komutanlığı Komando Taburu'ndan askerlere Orman Bölge Müdürlüğü'nde görevli yangın uzmanı Hasan Altınbağ tarafından eğitim verildi. Komandolara arazöz malzemeleri tanıtılarak, şerit açma, hortum taşıma, hortum serme, yangında can güvenliği açısından dikkat edilmesi gereken konularda teorik ve pratik eğitim verildi. Ula İlk Müdahale Yangın Ekibi'nde 2 gün devam edecek eğitimden sonra jandarma komandolar, olası orman yangınlarında takviye kuvvet olarak görev yapacak.