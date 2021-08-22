Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, yangın anında yaşadıklarını anlattı - Son Dakika

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, Muğla'daki orman yangınıyla ilgili mücadele çalışmalarını ve yaşadıkları zorlukları sosyal medya hesabından anlattı.

Yaprak, Orman Genel Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, 29 Temmuz'da ilk Marmaris'te başlayan, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan ve günler süren yangınlarla ilgili yaşadıklarını aktardı.

Yangınlarda zarar gören alanların kendisini ve ekibini duygusal anlamda yıprattığını söyleyen Yaprak, mücadele sırasında birçok kişinin ağladığını belirtti.

Söndürme çalışmaları sırasında çok sayıda ekibin yanma tehlikesi atlattığını dile getiren Yaprak, "Arabada 1-2 saat gibi dinlenmeye çalıştık. Nasıl dayanabiliyoruz? Vatan aşkı, orman sevgisi, millet aşkı diyelim. Yoksa bir insanın normalde dayanma şansı yok." dedi.

Yaprak, aynı anda birden fazla ciddi yangın çıktığını ve 7 cepheden mücadele etmek durumunda kaldıklarını kaydetti.

"Yangının ortasında kaldık"

Yangınların deprem, sel gibi doğal afet olduğunu, tüm güçleriyle mücadele ettiklerini belirten Yaprak, yaşadıklarını şu şekilde anlattı:

"Muğla yangınında içimi ürperten bir olay yaşadım. Artık yangın çığırından çıkmıştı. Önünde hiçbir şeyin durmasının mümkünatı yoktu. Son çaremiz karşı ateş vermekti. Bunu yapmaya da gerçekten çekindik. Ekibimle cesaretimizi toplayıp karşı ateş uygulaması yaptık ancak ateş bizi arkamızdan çevirdi. Bir meydanda hep beraber toplandık. O sırada hava araçlarını yöneten arkadaşlara konum bilgisi attım. 'Buradayız, çevremiz bu şekilde' diye kısa bir video yolladım ve 'hakkınızı helal edin' dedim. Onlar sağ olsunlar helikopteri hemen yönlendirdiler. Birkaç sorti ile 20 arkadaşımızı oradan çıkardılar, çok şükür."