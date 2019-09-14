Son Dakika Haberleri: Muğla ortaca'da 25 hektarlık alanda etkili olan yangını söndürme çalışmaları sürüyor-2
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Muğla ortaca'da 25 hektarlık alanda etkili olan yangını söndürme çalışmaları sürüyor-2

1 saat önce

MUĞLA Ortaca'da 25 hektarlık alanda etkili olan yangını söndürme çalışmaları sürüyor-2.

MUĞLA Ortaca'da 25 hektarlık alanda etkili olan yangını söndürme çalışmaları sürüyor-2

Muğla ortaca'da 25 hektarlık alanda etkili olan yangını söndürme çalışmaları sürüyor-2

Ortaca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 11:22 Kaynak: DHA
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