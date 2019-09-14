Muğla ortaca'da 25 hektarlık alanda etkili olan yangını söndürme çalışmaları sürüyor
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Ortaca'da 25 hektarlık alanda etkili olan yangını söndürme çalışmaları sürüyor (2)KISMEN KONTROL ALTINDAMuğla'nın Ortaca ilçesi Gölbaşı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, kısmen kontrol altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 02:01 Kaynak: DHA
Ortaca'da 25 hektarlık alanda etkili olan yangını söndürme çalışmaları sürüyor (2)
KISMEN KONTROL ALTINDA
Muğla'nın Ortaca ilçesi Gölbaşı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, kısmen kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarına katılan helikopter sayısı 9'dan 10'a çıkarken, yaklaşık 30 hektarlık kızılçam ormanın zarar gördüğü öğrenildi.
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