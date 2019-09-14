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Muğla Ortaca'da yangın

1 saat önce

Muğla Ortaca'da yangın Şiddetli rüzgar nedeniyle genişleyen yangına 9 helikopterle müdahale ediliyorMUĞLA - Muğla'nın Ortaca ilçesinde, dün akşamüzeri yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınına, sabah İzmir, Denizli ve Antalya'dan takviyeye gelen 5 helikopterle birlikte havadan 9 araçla...

Muğla Ortaca'da yangın

Şiddetli rüzgar nedeniyle genişleyen yangına 9 helikopterle müdahale ediliyor

MUĞLA - Muğla'nın Ortaca ilçesinde, dün akşamüzeri yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınına, sabah İzmir, Denizli ve Antalya'dan takviyeye gelen 5 helikopterle birlikte havadan 9 araçla müdahale ediliyor.

Ortaca'nın Gölbaşı Mahallesi Sıtma Deresi mevkiinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan ve daha sonra Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince kontrol altına alınan yangın, akşam saatlerinde rüzgarın da etkisiyle yeniden aktif hale geldi. Sarp arazide geniş bir alana yayılan yangına, gece boyunca karadan güçlükle müdahale edildi.

Sabah günün ağarmasıyla birlikte ilk etapta Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 helikopter ile başlayan müdahalelere daha sonra İzmir, Denizli ve Antalya'dan 5 helikopter takviyesi daha geldi. Yangına 9 helikopter, 25 arazöz, 6 su tankeri, 6 dozer ve 150 personel havadan ve karadan müdahale ediyor.

Muğla Ortaca'da yangın

Antalya, Ortaca, Muğla, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 10:10 Kaynak: İHA
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Ortaca'da çıkan orman yangınına 9 helikopterle müdahale ediliyor
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