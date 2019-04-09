Muğla Ortadoğulu Turistlerin Atatürk Sevgisi
2 saat önce
Muğla'nın Marmaris ilçesinde tatilini geçiren Ortadoğulu turistlerin Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk sevgisi şaşırttı.
Muğla
'nın Marmaris
ilçesinde tatilini geçiren Ortadoğulu turistlerin Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk
sevgisi şaşırttı. Kordon Caddesi'nde bulunan Atatürk Anıtı önüne gelen turistler, çocuklarıyla birlikte saygı duruşunda bulunup, ardından anıtın önünde öz çekim yaptı. Marmaris ilçesinde tatilini geçiren Ortadoğulu turistler, taksilerle geldikleri Kordon Caddesi'nde ilk olarak Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti. İranlı ve Ürdünlü oldukları öğrenilen turistler, çocuklarıyla birlikte saygı duruşunda bulundu. Ürdünlü Arkam Omar Ahmadı Asl, ailesi saygı duruşunda bulunurken cep telefonuyla o anları görüntüleyerek ölümsüzleştirdi. Ardından toplu ve sırayla Ata'nın anıtı önünde öz çekim de yaptılar. Ortadoğulu turistlerin Atatürk ilgisi çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. 32 yaşındaki Ürdünlü Arkam Omar Ahmadı Asl, Türkiye
ve Ürdün arasında çok sıkı bağlar mevcut. Kütüphanemizde Atatürk ile ilgili çok kitap okudum. Yaptığı devrimler örnek. Marmaris ikinci tatil yerimiz. Her yıl geldiğim ülkenizde nerede Atatürk Anıtı görsem hatıra fotoğrafı çektiririm. Ailemle beraber bugün burada saygı duruşumuzu yaptıktan sonra fotoğraf çektik dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:07 Kaynak: DHA
Son Dakika! CHP Sözcüsü: İstanbul'da Geçersiz Oyların Yüzde 96'sı Sayıldı, İmamoğlu 14 Bin 532 Oy Önde
AK Parti Kulislerinde İstanbul İçin Üç Farklı Görüş Öne Çıkıyor
Milyonlarca Emeklinin Gözü Temmuz Ayında Açıklanacak Enflasyon Verisinde
İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin Düzenlediği Stratejik Buluşmalar Haftasının İkincisi Düzenlenecek