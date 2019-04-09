Son Dakika Haberleri: Muğla Ortadoğulu Turistlerin Atatürk Sevgisi

Muğla Ortadoğulu Turistlerin Atatürk Sevgisi

2 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde tatilini geçiren Ortadoğulu turistlerin Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk sevgisi şaşırttı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde tatilini geçiren Ortadoğulu turistlerin Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk sevgisi şaşırttı. Kordon Caddesi'nde bulunan Atatürk Anıtı önüne gelen turistler, çocuklarıyla birlikte saygı duruşunda bulunup, ardından anıtın önünde öz çekim yaptı. Marmaris ilçesinde tatilini geçiren Ortadoğulu turistler, taksilerle geldikleri Kordon Caddesi'nde ilk olarak Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti. İranlı ve Ürdünlü oldukları öğrenilen turistler, çocuklarıyla birlikte saygı duruşunda bulundu. Ürdünlü Arkam Omar Ahmadı Asl, ailesi saygı duruşunda bulunurken cep telefonuyla o anları görüntüleyerek ölümsüzleştirdi. Ardından toplu ve sırayla Ata'nın anıtı önünde öz çekim de yaptılar. Ortadoğulu turistlerin Atatürk ilgisi çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. 32 yaşındaki Ürdünlü Arkam Omar Ahmadı Asl, Türkiye ve Ürdün arasında çok sıkı bağlar mevcut. Kütüphanemizde Atatürk ile ilgili çok kitap okudum. Yaptığı devrimler örnek. Marmaris ikinci tatil yerimiz. Her yıl geldiğim ülkenizde nerede Atatürk Anıtı görsem hatıra fotoğrafı çektiririm. Ailemle beraber bugün burada saygı duruşumuzu yaptıktan sonra fotoğraf çektik dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:07 Kaynak: DHA

Marmaris, Muğla, Orta Doğu, Mustafa Kemal Atatürk, Güncel
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