Son Dakika Haberleri: Muğla Otel Havuzuna Düşen Yaban Domuzu Kurtarıldı

Muğla Otel Havuzuna Düşen Yaban Domuzu Kurtarıldı

1 saat önce

Otel havuzuna düşen yaban domuzu kurtarıldıMuğla'nın Marmaris ilçesinde kapalı olan otelin havuzuna düşen yetişkin yaban domuzu, belediye ekiplerinin uzun uğraşı sonrası kurtarılıp, doğaya salındı.

Otel havuzuna düşen yaban domuzu kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kapalı olan otelin havuzuna düşen yetişkin yaban domuzu, belediye ekiplerinin uzun uğraşı sonrası kurtarılıp, doğaya salındı.

Siteler Mahallesi'ndeki Uzunyalı Mevkii sahilinde sabah yürüyüşüne çıkan çelik kapı imalatçısı Ahmet Yılmaz, kapalı olan 4 yıldızlı bir otelin havuzunda çırpınma sesleri duydu. Otelin bahçesinden bakan Yılmaz, bir domuzun havuz içinde olduğunu fark edince, belediye ekiplerini aradı. Otele gelen belediye görevlileri, işletmecilere haber verdi. Yapılan iğneyle uyuşan yaban domuzu, uzun uğraşlar sonucu havuzdan çıkarıldı. Vücudunda yara iznine rastlanılmayan ve sağlıklı olduğu gözlenen yaban domuzu, ayıldıktan sonra Armutalan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, doğaya bırakıldı. Yılmaz ise o anları cep telefonuyla görüntüleyip, sosyal medyadan paylaştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:06 Kaynak: DHA

Sabah, Marmaris, Muğla, 3. Sayfa
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