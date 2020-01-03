Muğla otizmli arda'nın gururu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla otizmli arda'nın gururu - Son Dakika

Muğla otizmli arda'nın gururu

6 saat önce

Otizmli Arda'nın gururuMuğla'da, Okul Sporları Organizasyonu'nda Genç A Erkek Basketbol Final Grubu müsabakasında, otizme farkındalık oluşturmak için otizmli lise öğrencisi Arda Mardin (18) forma giydi.

Otizmli Arda'nın gururu

Muğla'da, Okul Sporları Organizasyonu'nda Genç A Erkek Basketbol Final Grubu müsabakasında, otizme farkındalık oluşturmak için otizmli lise öğrencisi Arda Mardin (18) forma giydi. Takım arkadaşlarıyla mücadelede yer alan Mardin, Bana bu imkanı sunan herkese teşekkür ediyorum. Çok mutluyum dedi.

İl Milli Eğitim ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde 2019-2020 Okul Sporları Organizasyonu düzenlendi. Menteşe Spor Salonu'ndaki eleme maçlarının ardından Genç A Erkek Basketbol Final Grubu maçlarına geçildi. Ula Hüseyin Ercan Ermaş Lisesi ile Ayşe Gülsevim- Ali Rüştü Kaynak Anadolu Lisesi arasında oynanan karşılaşmada duygusal anlar yaşandı. Ula ekibinde forma giyen 12'nci sınıf öğrencisi otizmli Arda Mardin, takımı ile sahaya çıktı. Sahada arkadaşlarıyla uyumu dikkat çeken Mardin, faul atışından takımına sayı kazandırmanın mutluluğunu yaşadı. Mardin'e Türkiye Basketbol Milli Takım forması hediye eden Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Takımın bir parçası olarak sahaya çıktı. Maçın içinde değil hayatın içinde yer aldı. Bu kardeşlerimizin gelecekte sporla iyi bir yerlere gelebilmesi önem taşıyor. Muğla'nın ilk Görme Engelliler Spor Kulübü'nü kurduk. Her gün engellilerimize yönelik çalışmalarımız sürüyor dedi.

ARDA BANA BU İMKANI SUNDUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜRLER

Arda Mardin ise, Bana bu imkanı sunan herkese teşekkür ediyorum. Maç biraz zorlu ve yorucuydu. Çok fazla sayı atamadım. Bitkin düştüm ve dinlendim. Karşılaşmada görev aldığım için mutlu oldum. Basketbolu seviyorum. Okulum dışında artan zamanlarımda, geziyorum ve spor yapıyorum. Maçta oynadığım için çok mutluyum dedi.

Anne Zeynep Mardin (55), Oğlum sabah evden çıkarken çok heyecanlıydı. Kendisini burada izlemek bize moral oldu. Eğitim ve emeğin önemini bir kez daha görmüş olduk. Emeği geçenleri yürekten kutluyorum diye konuştu.

Baba Cemal Mardin (55) de böyle bir etkinliğe katılmanın kendileri için mutluluk verici olduğunu söyledi.

Mardin'in forma giydiği Ula Hüseyin Ercan Ermaş Anadolu Lisesi, rakibi Ayşe Gülsevim- Ali Rüştü Kaynak Anadolu Lisesi'ne 26- 107 mağlup oldu.

Muğla otizmli arda'nın gururu

basketbol, Mardin, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 08:31 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran'ın tehditleri sonrası Amerika, Orta Doğu'ya 3 bin 750 asker daha gönderecek
Beşiktaş, Enner Valencia ile anlaşmaya vardı Ever Banega Al Ahli ile anlaştı Dzemaili'nin eski eşi Erjona Sulejmani'nin paylaştığı fotoğraf sosyal medyada gündem oldu

Son Dakika Haberleri
14:32 Cadde ve sokaklara 121 bin ton asfalt serildi - Son Dakika
14:32 Tekirdağ'da yol kapatmak isteyen nakliyecilere polis izin vermedi - Son Dakika
14:28 Sunar: 'Hizmet rotamızı Palandökenliler belirler' - Son Dakika
14:27 Sivas'ta iki çocuğun hayalleri gerçek olacak - Son Dakika
14:26 Mersin'de yağmurun neden olduğu olumsuzluklar gideriliyor - Son Dakika
14:13 İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand: Trump aptalca bir hareket yaptı - Son Dakika
12:00 Terörist elebaşı Öcalan'ın dayısının oğlu nokta operasyonla öldürüldü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2020 14:37:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Muğla otizmli arda'nın gururu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]