Son Dakika Haberleri: MUĞLA Otomobiline bağladığı köpeği dakikalarca sürükledi
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MUĞLA Otomobiline bağladığı köpeği dakikalarca sürükledi

18 dakika önce

Otomobiline bağladığı köpeği dakikalarca sürüklediMUĞLA'nın Milas ilçesinde, kimliği henüz bilinmeyen bir kişinin iple bağladığı köpeği otomobiliyle dakikalarca yanından sürüklemesi başka bir otomobildeki yolcu tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

Otomobiline bağladığı köpeği dakikalarca sürükledi
MUĞLA'nın Milas ilçesinde, kimliği henüz bilinmeyen bir kişinin iple bağladığı köpeği otomobiliyle dakikalarca yanından sürüklemesi başka bir otomobildeki yolcu tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı. Bu görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu.
Milas'ın Menteş Mahallesi'nde kameralara yansıyan görüntü, hayvanlara yönelik işkencelerin son örneği oldu. Milas şehir merkezinden Menteş Mahallesi yönüne ilerleyen 06 GFB 68 plakalı otomobilin sürücüsü, bir köpeğe ip bağlayarak işkence etti. Araç sürücüsü bir elinde köpeğin ipini tuttu, diğer eliyle aracını kullandı. Ani hareketler yaparak iple köpeğin boynunu yaralayan sürücüyü, aynı şeritte ilerleyen başka bir aracın sürücüsü Tahir Sarsan fark etti. Yaşananları cep telefonuyla görüntüleyen Sarsan, ortaya çıkan 10 saniyelik görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşarak yetkililerden ve hayvanseverlerden destek istedi.
Menteş, Milas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 06:55 Kaynak: DHA
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