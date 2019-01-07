Son Dakika Haberleri: Muğla Özel Eğitim Meslek Okulu Öğrencilerini Bekliyor

Muğla Özel Eğitim Meslek Okulu Öğrencilerini Bekliyor

44 dakika önce

Muğla'nın Menteşe İlçesinde Yerkesik İMKB Çok Programlı Lisesi içinde hizmete açılan Muğla Özel Eğitim Meslek Okulu'nda hafif zihinsel yetersizlik ve hafif otizm tanısı konulan bireylere akademik ve mesleki eğitim veriliyor.

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Muğla'nın Menteşe İlçesinde Yerkesik İMKB Çok Programlı Lisesi içinde hizmete açılan Muğla Özel Eğitim Meslek Okulu'nda hafif zihinsel yetersizlik ve hafif otizm tanısı konulan bireylere akademik ve mesleki eğitim veriliyor.

Amacı ilköğretimlerini tamamlayan, genel ve mesleki ortaöğretim programlarına devam edemeyecek durumda olan ve 27 yaşından gün almamış özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin temel yaşam becerilerini geliştirmek, topluma uyumlarını sağlamak, iş ve mesleğe yönelik bilgi ve beceriler kazandırmak olan okulda şuan 18 öğrenci eğitim görüyor. Okulda hafif düzey zihinsel yetersizliği ve hafif otizm tanısı olan bireyler için hazırlanmış olan akademik ve meslek programları uygulanıyor.

ÇOBAN: "AİLELER GELİP GÖRMELİLER"

Okul Müdürü Hasan Çoban, "Muğla Özel Eğitim Meslek Okulu'na öğrenci kaydı yapılabilmesi için Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin yönlendirme kararının ya da il ve ilçe Özel Eğitim Kurulu tarafından yerleştirme kararının alınmış olması gerekiyor. Okulumuzda 15 saat mesleki, 15 saat ise alan dersleri veriyoruz. Alan dersleri Türkçe, matematik, sosyal hayat, el sanatları, müzik ve beden eğitimi derslerinden, mesleki dersler ise büro yönetimi büro elemanı, yiyecek içecek mutfak, el sanatları teknolojisi dekoratif el sanatları ve konaklama ve seyahat hizmetleri kat hizmetlerinden oluşuyor. Bizler ailelerden okulumuzu gelip görmelerini istiyoruz" dedi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:14 Kaynak: İHA

Yerkesik, Menteşe, Muğla, Güncel
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