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MUĞLA ÖZEL ÖĞRENCİLERİ MUTLU EDEN BAHÇE

1 saat önce

MUĞLA'da zihinsel engelli öğrenciler, 'Sevgi Bahçesi'nde hayvan sevgisini öğreniyor ve derslere motivasyonları artıyor.

MUĞLA'da zihinsel engelli öğrenciler, 'Sevgi Bahçesi'nde hayvan sevgisini öğreniyor ve derslere motivasyonları artıyor. Bahçede hayvanlarla vakit geçiren öğrenciler, topladıkları taze yumurtalarla pasta da yapıyor.
Muğla Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nin idaresi ile öğretmenleri tarafından anlamlı proje hayata geçirildi. 5 derslikte öğrenim gören 33 zihinsel engelli öğrencinin çeşitli uygulamalarla öğrenmelerini sağlamak, derslere motivasyonlarını artırmak, hayvan sevgisini güçlendirmek için okul bahçesinde 'Sevgi Bahçesi' oluşturuldu. Kümes yaparak rengarenk boyayan öğretmenler, içine ise tavuk, tavşan, ördek ile horoz koydu. Teneffüslerde ve öğle arasında kümese koşan öğrenciler, tavşanları kucaklarına alıyor, ördeklerin arkasından koşuyor. Kümesten toplanan tavuk yumurtalarıyla pasta da yapan öğrenciler, mutlu oluyor.
SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM
Merkezde görevli rehber öğretmeni Cemil Topkara, Çocuklarımızın hayvanlar ile iç içe olması için bu projeyi başlattık. Öğretmenlerimizin maddi ve manevi desteği ile Sevgi Bahçesi'ni oluşturduk. Bahçemizin yapımından sonra sosyal ve duygusal olarak öğrencilerimizde olumlu gelişmeler gözlemledik. Amaçlarımızdan birisi de hayvan sevgisi ile çocuklarımızın var olan merhamet duygusunu daha da aşılamayı amaçladık. Evlatlarımız burada olmaktan çok mutlu. Kendilerine bir takım sorumluluklar da verdik. Kimisi yemlerini veriyor, kimisi kapısını açıp kapatıyor. Çocuklarımız tavuklardan aldığımız yumurtaları uygulama dersinde kullanıyorlar. Onlar mutlu oldukça, biz de mutlu oluyoruz dedi. Öğrencilerden Erkan Başaran ise, Burada tavşan, ördek gibi her hayvan var. Güzel vakit geçiriyoruz diye konuştu.
MUĞLA ÖZEL ÖĞRENCİLERİ MUTLU EDEN BAHÇE
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 10:10 Kaynak: DHA
Muğla, Güncel
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