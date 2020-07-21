MUĞLA Pınar'ı eski sevgili öldürmüş: Boğup, cesedini yakarak üzerine beton dökmüş - Son Dakika

Pınar'ı eski sevgili öldürmüş: Boğup, cesedini yakarak üzerine beton dökmüş (5)

CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

Muğla'da cinayete kurban giden Pınar Gültekin'in Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakılarına teslim edilen cenazesi torağa verilmek üzere memleketi Bitlis'in Hizan ilçesine gönderildi. Genç kızın, tabutu cenaze aracına taşınırken, arkadaşları gözyaşlarını tutamadı. Acılı baba Sıddık Gültekin, "Herkesten Allah razı olsun"diyerek, kızının cenazesini toprağa vermek için Bitlis'e gitmek üzere yola çıktı.