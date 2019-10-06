Son Dakika Haberleri: Muğla pir sultan abdal derneği'nde marmaris'te 5'er kazan aşure ve etli pilav dağıttı
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Muğla pir sultan abdal derneği'nde marmaris'te 5'er kazan aşure ve etli pilav dağıttı

1 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nce bu yıl 26'ncısı düzenlenen etkinlikte, katılımcılara kazanlar dolusu aşure ve etli bulgur pilavının yanı sıra lokma, gözleme, çay ve su ikramı yapıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nce bu yıl 26'ncısı düzenlenen etkinlikte, katılımcılara kazanlar dolusu aşure ve etli bulgur pilavının yanı sıra lokma, gözleme, çay ve su ikramı yapıldı.

Marmaris Pir Sultan Abdal Kültür Derneği tarafından Beldibi Cemevi önünde düzenlenen etkilikte aşure ve etli pilav dağıtıldı. Etkinliğe Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan, CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk, İYİ Parti Marmaris İlçe Başkanı Ali Rıza Doğanyılmaz, Muğla Esnaf Odaları Birliği Başkanı Şükrü Ayyıldız ile sivil toplum ve dernek temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda Marmarisli katıldı. Yerel sanatçıların saz çalıp, türkü söylediği etkinlikte 5 kazan etli bulgur pilavı ve 5 kazan aşure pişirildi. Müzik dinletisinin ardından dualar okunurken, stantlarda binlerce tabak aşure, etli bulgur pilavı, gözleme, çay, su ve lokma dağıtıldı.

Aşure etkinliğinin açılış konuşmasını yapan Marmaris Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Başkanı İlyas Toprak, Kimseyi ayırım yapmadan dostlarımızı soframıza davet ettik. Demokrasi adına daha etkin bir mücadele için bir aradayız. Demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla hayata geçmesi, hukuk devleti anlayışının egemen olması önem arz etmektedir. Soframıza katılan tüm dostlarımıza teşekkür ederim dedi.

Muğla pir sultan abdal derneği'nde marmaris'te 5'er kazan aşure ve etli pilav dağıttı

Marmaris, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 05:46 Kaynak: DHA
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