Muğla piyasa değeri 120 milyon lira olan eroinin şüphelileri adliyede

Piyasa değeri 120 milyon lira olan eroinin şüphelileri adliyede

Muğla'da, tır dorsesindeki arı kovanlarında ele geçirilen 152 kilo eroinle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin, 120 milyon lira olduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tırla yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağını öğrendi. Ula'nın Akyaka Mahallesi'nden geçen cumartesi günü uyuşturucunun taşındığı tır, polis ekiplerince durduruldu. Narkotik köpeklerinin de katılımıyla araç arandı. Tırın dorsesindeki arı kovanlarına, dedektör köpekler tepki verdi. Bunun üzerine polis ekipleri, arıcı kıyafetiyle kovanlarda detaylı arama yaptı. Aramada, kovanların içerisine preslenmiş 152 kilo eroin ele geçirildi. İran üzerinden yurda sokulduğu belirlenen eroinle ilgili C.B., T.E., F.G, ve S.S. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Piyasa değeri 120 milyon lira olan uyuşturucunun İzmir'e götürülmek üzere yola çıkarıldığı saptandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.