Son Dakika Haberleri: MUĞLA Plajdaki teşhirciyi linçten jandarma kurtardı
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MUĞLA Plajdaki teşhirciyi linçten jandarma kurtardı

1 saat önce

Plajdaki teşhirciyi linçten jandarma kurtardıBodrum'da, plajda şortunu çıkarıp, teşhircilik yaptığı için linç edilmek istenen E.A.P., jandarma ekipleri tarafından öfkeli kalabalığın arasından kurtarıldı.

Plajdaki teşhirciyi linçten jandarma kurtardı
Bodrum'da, plajda şortunu çıkarıp, teşhircilik yaptığı için linç edilmek istenen E.A.P., jandarma ekipleri tarafından öfkeli kalabalığın arasından kurtarıldı. Gözaltına alınan E.A.P., jandarmadaki ifadesi sonrasında, savcının talimatıyla serbest bırakıldı.
Dün sosyal medyada, Bodrum'daki bir plajda, Suriyeli bir erkeğin Türk bayrağıyla kurulandığı, kadınlara sarkıntılıkta bulunduğu, ardından da linç edilmek istendiğinin ileri sürüldüğü bir paylaşım, kısa sürede yayıldı. Ancak gerçek bir süre sonra ortaya çıktı. Görüntülerdeki kişinin, 7 Haziran Cuma günü Karaincir Plajı'nda önce tekneden teşhircilik yapan, ardından yüzerek karaya çıktığı koyda plajdaki duşta herkesin içinde şortunu çıkartınca çevredekiler tarafından linç edilmek istenen Türk vatandaşı E.A.P. olduğu belirlendi. Teknedeyken teşhircilik yaptığı için çevredekilerin yaptığı ihbar üzerine koya gelen jandarmalar tarafından, duş altında şortunu indirdiği sırada saldıran öfkeli kalabalığın arasından kurtarılıp gözaltına alınan E.A.P.'nin, ifadesinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
MUĞLA Plajdaki teşhirciyi linçten jandarma kurtardı
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 07:33 Kaynak: DHA
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