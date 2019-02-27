Son Dakika Haberleri: Muğla Polisinden Engelli Dostu Projesi

Muğla Polisinden Engelli Dostu Projesi

27 dakika önce

Vatandaşın huzur ve güvenliğinin üst seviyelerde sağlanması için suç ve suçlulara karşı olan mücadelesini sürdüren Muğla polisi, aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerine desteklerini de sürdürüyor.

Muğla Polisinden Engelli Dostu Projesi, System.String[]
Vatandaşın huzur ve güvenliğinin üst seviyelerde sağlanması için suç ve suçlulara karşı olan mücadelesini sürdüren Muğla polisi, aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerine desteklerini de sürdürüyor.

Bu kapsamda son olarak özel eğitim görmekte olan Kağan Sabahattin Matur isimli genç, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya tarafından karşılandı. Çetinkaya, kendisini makamında ziyaret eden Matur'a özel olarak hazırlanan ve üzerinde polis logosunun bulunduğu şapka ile tişört hediye etti. Ziyarette engelli gence, Menteşe İlçe Emniyet Müdürü, aynı zamanda da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Tümer Yılmaz ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli de eşlik etti.

Çetinkaya ile hatıra fotoğrafı çektiren Matur, daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında görev yapmakta olan polis amca ve ablalarını da ziyaret ederek, Muğla Polisine moral verdi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:26 Kaynak: İHA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara'da Kağıt Toplayıcısı Çöp Konteynerına Atılmış Ölü Bebek Buldu Bankamatiğe Kopyalama Cihazı Yerleştiren Şüpheli, Suçüstü Yakalandı

Fuhuş Operasyonunda Trans Birey, İlişki İçin Anlaştığı 4 Erkekle Basıldı Kadıköy'de Çöp Konteynerinde Kadın Bacakları Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 12:53:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla Polisinden Engelli Dostu Projesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]