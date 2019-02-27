Muğla Polisinden Engelli Dostu Projesi

Vatandaşın huzur ve güvenliğinin üst seviyelerde sağlanması için suç ve suçlulara karşı olan mücadelesini sürdüren Muğla polisi, aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerine desteklerini de sürdürüyor.

Vatandaşın huzur ve güvenliğinin üst seviyelerde sağlanması için suç ve suçlulara karşı olan mücadelesini sürdüren Muğla polisi, aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerine desteklerini de sürdürüyor.



Bu kapsamda son olarak özel eğitim görmekte olan Kağan Sabahattin Matur isimli genç, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya tarafından karşılandı. Çetinkaya, kendisini makamında ziyaret eden Matur'a özel olarak hazırlanan ve üzerinde polis logosunun bulunduğu şapka ile tişört hediye etti. Ziyarette engelli gence, Menteşe İlçe Emniyet Müdürü, aynı zamanda da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Tümer Yılmaz ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli de eşlik etti.



Çetinkaya ile hatıra fotoğrafı çektiren Matur, daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında görev yapmakta olan polis amca ve ablalarını da ziyaret ederek, Muğla Polisine moral verdi. - MUĞLA

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