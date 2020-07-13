MUĞLA Restoran uçağın kanatlarında zeybek gösterisi - Son Dakika

Restoran uçağın kanatlarında zeybek gösterisi

MUĞLA'da, uçuş ömrünü tamamlayınca İstanbul'dan parçalara ayrılarak getirilip, restorana dönüştürülen 'Airbus A-300' tipi uçağın kanatlarında, kültür turizmini hareketlendirmek için halk oyunları ekibinin sunduğu zeybek gösterisi renkli görüntüler oluşturdu.

İş insanı Cemal Işıldak (59) ve kardeşi Nurettin Işıldak (57), Muğla'da turizme katkı sağlamak için yaklaşık 4 yıl önce uçuş ömrünü tamamlayan 1985 model, 380 yolcu kapasiteli ve 100 ton ağırlığındaki Airbus A300 tipi uçağı satın aldı. Uçak, İstanbul'dan 7 parçaya ayrılarak Muğla'nın Ula ilçesi kırsal Kızılyaka Mahallesi'ne getirildi. Uçak, Muğla- Fethiye yoluna 10 metre mesafedeki 25 bin metrekarelik arazide, geçen ekim ayında, 4 teknisyen ve 15 işçi tarafından tekrar birleştirilip, restorana dönüştürüldü. Yaklaşık 100 ton ağırlığında olan, içi ve kanatları masa ile sandalyelerle donatılan uçakta Ege ile Karadeniz mutfağından yemeklerin sunulup, kahvaltı verilmeye başladı. Ayrıca, restoranın altında kalan arazi ise yaz aylarında restoran olarak kullanılıyor.

HALK OYUNLARI EKİBİNDEN GÖSTERİ

Uçak restoran işletmecisi Cemal Işıldak, Covid -19 salgını nedeniyle sezonun geç açıldığı bir dönemde iç turizmi hareketlendirmek için Milas Yörük Obaları Derneği tarafından uçağın kanatlarında halk oyunu gösterisi düzenledi. 6 kadın tarafından sahnelenen halk oyunları gösterisini Muğla Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl ve beraberindekiler de izledi.

Tatil yapmak isteyenlere sakinliği fırsata çevirmeleri konusunda çağrıda bulunan İş insanı Cemal Işıldak, "Ege'nin nadide bölgesinde aldığımız 25 dönümlük arazi içinde ilk etap olarak uçak park restoranını kurduk. İkinci etabımız ise alternatif konaklama olacak. Bunların çalışması içindeyiz ve projelerimiz hazırlanıyor. Amacımız turizme alternatif hizmet sunmak. İç turizmi canlandırmak için kadınlarımız dünyada ilk kez uçağın kanatlarında zeybek oynadı. Tatil yapmak isteyenlerin şu anki sessizliği fırsata çevirmeleri gerekiyor. Uçak restorana gelenler, Ege ile Karadeniz mutfağından hazırlanan kahvaltı ve çeşitli yemekleri 3 öğün tatma fırsatı buluyor" dedi.

'AMACIMIZ MUĞLA İLE KARADENİZ KÜLTÜRÜNÜ BİR ARADA YAŞAMAK VE YAŞATMAK'

Muğla Karadenizliler Derneği Başkanı Celal Karakaş ise, "Cemal Bey'i tebrik ediyorum. Hemşehrimiz olarak kendisiyle gurur duyuyoruz. Bölgemize önemli bir tesis kazandırdı. Herkesin buraya gelerek yöresel ürünlerden tatmasını tavsiye ediyorum. Amacımız Muğla ile Karadeniz kültürünü bir arada yaşamak ve yaşatmak" diye konuştu.

Müşterilerden Oğuzhan Çelik de, "Yediğimiz pideyi çok beğendik. Bu lezzetin tadılması gerekiyor. Uçağın kanatlarında yemek yemek çok farklı" dedi.