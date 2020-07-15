MUĞLA ROMA İMPARATORU'NUN SÜTUNLARI AYAĞA KALDIRILIYOR - Son Dakika

MUĞLA ROMA İMPARATORU'NUN SÜTUNLARI AYAĞA KALDIRILIYOR

MUĞLA'nın Yatağan ilçesindeki, UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'ne aldığı Stratonikeia Antik Kenti'ndeki 1870 yıllık Kuzey Şehir Kapısı'ndaki 6 sütunun ayağa kaldırılması için başlatılan çalışma sürüyor.

MUĞLA'nın Yatağan ilçesindeki, UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'ne aldığı Stratonikeia Antik Kenti'ndeki 1870 yıllık Kuzey Şehir Kapısı'ndaki 6 sütunun ayağa kaldırılması için başlatılan çalışma sürüyor.

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Yatağan'da 'Gladyatörler şehri' olarak bilinen 3 bin 500 yıllık Stratonikeia Antik Kenti, Arkaik, Klasik, Helenistik, Roma İmparatorluğu, Bizans, Beylikler, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerine ev sahipliği yaptı. Dünyadaki nadir yerleşim yerlerinden biri olan antik kentteki 1870 yıllık Kuzey Şehir Kapısı'ndaki sütunların ayağa kaldırılması için proje hazırlandı. Yatağan Kaymakamlığı'nca hazırlanan ve eş finansmanı Yatağan Termik Enerji Üretim (YTEÜ) A.Ş. olan proje, Güney Ege Kalkınma Ajansı'na (GEKA) sunuldu. GEKA tarafından kültür turizmine büyük katkı sağlayacak olan çalışmaya, 2 milyon 480 bin lira hibe desteği verildi. Stratonikeia ile Lagina antik kentlerini birbirine bağlayan ve ilk çağlardaki dini törenlerde anahtar taşıyanların geçtiği Kuzey Şehir Kapısı'ndaki sütunların, 1870 yıl sonra ayağa kaldırılması için 2019 yıl Mayıs ayında başlatılan çalışmalar sürüyor.

Stratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, "Aşamalar halinde alanı ayağa kaldırıyoruz. Sütunların bir tanesi yaklaşık 10 metre yüksekliğinde. Bunlar döneminin önemli eserleri. Kuzey Şehir Kapısı, M.S. 139 yılında yaşanan depremde yıkılmıştı. Biz yaklaşık 1870 yıl sonra tekrar ayağa kaldırıyoruz. Burası her dönemde önemliydi. Pandemi nedeniyle çalışmalarımızı dikkatli bir şekilde yürütüyoruz. Malzemesinin yüzde 90'ı var. Bulunan parçalar kullanılıp, eksik olan kısımlar tamamlıyoruz" dedi.

Helenistik, Yatağan, Roma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 08:47 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MUĞLA ROMA İMPARATORU'NUN SÜTUNLARI AYAĞA KALDIRILIYOR - Son Dakika
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