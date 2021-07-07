Muğla Roman Kültür ve Sahne Emekçileri Dayanışma Derneği Başkanı Gökhan Gedik, Vali Orhan Tavlı'yı Ziyaret Etti - Son Dakika

Muğla Roman Kültür ve Sahne Emekçileri Dayanışma Derneği Başkanı Gökhan Gedik, Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti. Muğla Roman Kültür ve Sahne Emekçileri Dayanışma Derneği Başkanı Gökhan Gedik, Vali Orhan Tavlı'ya dernek çalışmaları hakkında bilgi sundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Orhan Tavlı, Muğla Roman Kültür ve Sahne Emekçileri Dayanışma Derneği Başkanı Gökhan Gedik'e teşekkür etti.