Muğla rus ortodoks kilisesi fethiye'de ayin gerçekleştirdi - Son Dakika
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Muğla rus ortodoks kilisesi fethiye'de ayin gerçekleştirdi

6 saat önce

Rus Ortodoks Kilisesi Fethiye'de ayin gerçekleştirdiMuğla'nın Fethiye İlçesine gelen Rus Ortodoks Kilisesi temsilcileri, dünyaca ünlü Saint Nicholas Adası'ndaki tarihi kilise kalıntılarında ayin gerçekleştirdi.

Rus Ortodoks Kilisesi Fethiye'de ayin gerçekleştirdi

Muğla'nın Fethiye İlçesine gelen Rus Ortodoks Kilisesi temsilcileri, dünyaca ünlü Saint Nicholas Adası'ndaki tarihi kilise kalıntılarında ayin gerçekleştirdi. Moskova Patrikhane Temsilcisi Peder Georgiy Sergeev, Rum Ortodoks Kilisesi'nden ayrıldıktan sonra Türkiye'de kilisesiz kalan Ruslar'a ibadet özgürlüğü sağlayan Türkiye'ye teşekkür etti.

Rusya'daki Moskova Patrikhanesi'ne bağlı olarak Türkiye'de faaliyet gösteren Rus Ortodoks Kilisesi temsilcileri ile beraberindeki Rusya uyruklu vatandaşlardan oluşan 25 kişilik kafile, sabah saatlerinde Kayaköy Mahallesi'ndeki Gemile Koyu'na geldi. Tekneyle Saint Nicholas Adası'ne geçen kafile, adanın en yüksek noktasında bulunan 3 numaralı kilisede ayin gerçekleştirdi. Aziz Nicholas'ın ölüm yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilen ayini, Moskova Patrikhane Temsilcisi Peder Georgiy Sergeev yönetti. Moskova Patrikhanesi Haç Turizm Merkezi Başkanı Sergey Turkeev ve Moskova Din Akademisi Korosu eşliğinde yaklaşık 1 saat süren ayinde Rus hacılar da dua etti. Kafile dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ manzarası eşliğinde gerçekleştirilen ayinin ardından adadan ayrıldı.

'BİZİ DESTEKLEYEN VE ÖZGÜRLÜK SAĞLAYAN TÜRKİYE'YE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ'

Ayini yöneten Peder Georgiy Sergeev, Rusya uyruklu vatandaşların önceki yıllarda Rum Ortodoks Kilisesi'ne bağlı olarak ibadetler gerçekleştirdiğini söyledi. Rum Ortodoks Kilisesi'nin Rusya- Ukrayna gerginliği sırasında tek taraflı bir karar alarak Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ni özgürleştirdiğini anlatan Sergeev, bu gelişmenin ardından ayrılık kararı alındığını kaydetti. Bu kararla birlikte Antalya başta olmak üzere Türkiye'de yaşayan 100 binden fazla Rus vatandaşının kilisesiz kaldığını anlatan Sergeev, Türkiye'deki Ruslar, Yunan kiliselerine gidemiyordu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan görüşme sonrası gerekli izinler sağlandı. Böylelikle Ruslar'ın ibadet ihtiyacını karşılamak için Moskova Patrikhanesi'nin de onayıyla Rus Ortodoks Kilisesi olarak ibadetlere başladık. Bizi destekleyen ve özgürlükler sağlayan Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz dedi.

'BU ADAYA TEKRAR GELECEĞİZ'

Aziz Nicholas'ın peygamber Hz. İsa ve annesi Meryem'den sonra Rus Ortodokslar için büyük öneme sahip olduğunu anlatan Peder Sergeev, Ruslar, 988 yılında Ortodoksluğu kabul ettiler. Ancak Aziz Nicholas çok daha önce Rusya'da biliniyordu. Şu an da neredeyse tüm şehirlerimizde Aziz Nicholas kiliseleri var. Bugün burada onun ölüm yıl dönümü nedeniyle dua ettik. Bu ada bizim için büyük öneme sahip. Tekrar Rus hacılarımız ile birlikte buraya gelerek ayinler gerçekleştireceğiz diye konuştu.

Muğla rus ortodoks kilisesi fethiye'de ayin gerçekleştirdi

Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 04:52 Kaynak: DHA
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