Muğla sahillerinde bayram yoğunluğu

Muğla'daki sahillerde, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Muğla'daki sahillerde, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Muğla ve ilçelerindeki ünlü plajlar, bayram tatilinde de ilgi görüyor.

Hava sıcaklığının 38, deniz suyu sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü kentte vatandaşlar, serinlemek için sahilleri doldurdu. Tatilcilerden bazıları denize girdi, bazıları su sporları yaptı.

Bodrum'un Paşatarlası, Gümbet, Ortakent-Yahşi ve Yalıkavak sahillerinde de tatilciler yoğunluk oluşturdu. Günübirlik gelenler de aileleriyle sahilde güzel havanın keyfini çıkardı.

Ula ilçesinde bulunan "Sakin Kent" Akyaka Mahallesi'nde sahiller doldu. Tatilcilerden bazıları Azmak Deresi'nde tekne turlarına katılırken, bazıları da rüzgar sörfü yapmayı, kanoya binmeyi tercih etti.

Marmaris'te Belediye Halk Plajı, Uzunyalı Sahili ve İçmeler Plajı'nı dolduran turistler, denizin keyfini çıkardı. Bazı tatilciler tur tekneleriyle denize açıldı, bazıları da su sporları istasyonlarında eğlenceli anlar yaşadı.

Fethiye'de adrenalin tutkunları, bin 900 metrelik Babadağ'dan yamaç paraşütüyle atlayarak Ölüdeniz manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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