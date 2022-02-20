Muğla sahillerinde güneşli hava yoğunluğu - Son Dakika

Muğla'nın turistik ilçeleri Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Ula'da güneşli havayı değerlendirmek isteyenler hafta sonunda sahilleri doldurdu.

Havanın 19, deniz suyu sıcaklığının ise 18 derece ölçüldüğü Muğla'nın kıyı ilçelerinde, kent sakinleri ve tatilciler sahillerde vakit geçirerek sıcak havanın keyfini yaşadı.

Marmaris'te güneşli havayı fırsat bilenler, Uzunyalı, Yat Limanı ve Atatürk Caddesi boyunca yürüyüş yaptı, plajlarda çocuklarıyla vakit geçirdi.

Uzunyalı Sahili ve İçmeler Plajı'nda çok sayıda kişi kafelerde dinlenirken bazıları da kendi getirdikleri portatif sandalyelerle plajda oturdu, balık tuttu.

Bodrum'da, vatandaşlar güneşli havanın keyfini yürüyüş yaparak, sahillerde oturup güneşlenerek çıkardı.??????? Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet ve Bitez sahilleri başta olmak üzere çay bahçeleri ve parklarda hareketlilik oluştu.

Fethiye'de de güneşli havayı değerlendirenler yürüyüş yaparak, kafe ve plajda oturarak zaman geçirdi.

Çalış Plajı ve Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belceğiz Plajı'nda da vatandaşlar, kumsalda güneşlenmeyi tercih etti.

Macera tutkunları Babadağ Hava Sporları Rekreasyon Merkezi'nin 1200 metredeki pistinden yamaç paraşütüyle uçuş yaparak, Ölüdeniz'in manzarasını havadan izleme fırsatı buldu.

"Sakin kent" olarak bilinen Akyaka Mahallesi'nde vatandaşlar, sahil kenarlarında güneşin keyfini yaşadı. Akyaka sahil bandında bazı aileler çocukları vakit geçirdi, bazıları balık tutmaya çalıştı. Gökova Körfezi'ne dökülen Kadın Azmağı Deresi'ne düzenlenen turlara katılanlar, teknelerle dereyi gezdi.