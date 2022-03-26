Bodrum sahillerinde güneşli havada yoğunluk oluştu - Son Dakika
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Bodrum sahillerinde güneşli havada yoğunluk oluştu

26.03.2022 14:42
Bodrum sahillerinde güneşli havada yoğunluk oluştu

Muğla'nın sahil kesimlerinde birçok kişi, deniz kenarına giderek güneşli havanın tadını çıkardı.

Muğla'nın sahil kesimlerinde birçok kişi, deniz kenarına giderek güneşli havanın tadını çıkardı.

Havanın 25, deniz suyu sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü Bodrum ilçesinde kent sakinleri ve turistler Kumbahçe, Gümbet, Paşatarlası ve Torba sahilleri başta olmak üzere kıyı kesimlerinde zaman geçirdi.

Bazıları kumsalda oturup güneşlenirken kimileri de çocuklarıyla sahilde oyunlar oynayıp denize girdi.

Ayrıca çay bahçeleri ve parklarda yoğunluk oluştu.

Güzel havayı fırsat bilen optimist sporcuları da Paşatarlası sahilinde antrenman yaptı.

Sıcak havada denize giren Emre Arslan çok keyif aldığını belirterek "Su çok iyiydi. Sezon yavaş yavaş başladı. Ocakta deniz sezonunu açmıştım. Bugün bir daha girdim. Bodrum'da hava gerçekten çok başka. Herkese tavsiye ediyorum." dedi.

Marmaris

Havanın 20, deniz suyu sıcaklığının ise 17 derece ölçüldüğü Marmaris'te de insanlar sahillerde vakit geçirerek sıcak havanın keyfini yaşadı.

Güneşli havayı fırsat bilenler Uzunyalı, Yat Limanı ve Atatürk Caddesi boyunca yürüyüş yaptı, plajlarda çocuklarıyla vakit geçirdi.

Uzunyalı Sahili ve İçmeler Plajı'nda çok sayıda kişi kafelerde dinlenirken bazıları da getirdikleri portatif sandalyelerle plajda oturdu, balık tuttu. Bazı kişiler de denizde bir süre yüzdü.

Ula ilçesinde ise "sakin kent" olarak bilinen Akyaka Mahallesi'nde insanlar, sahil kenarlarında güneşin keyfini yaşadı. Akyaka sahil bandında bazı aileler çocukları vakit geçirdi, bazıları bisiklet turu yaptı.

Gökova Körfezi'ne dökülen Kadın Azmağı Deresi'ne düzenlenen turlara katılanlar, teknelerle dereyi gezdi.

Bodrum sahillerinde güneşli havada yoğunluk oluştu
Bodrum sahillerinde güneşli havada yoğunluk oluştu
Bodrum sahillerinde güneşli havada yoğunluk oluştu

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Kaynak: AA

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