Muğla sahillerinde yeni yıl yoğunluğu - Son Dakika

Muğla sahillerinde yeni yıl yoğunluğu
6 saat önce
Muğla'nın turistik ilçelerinde yeni yılın ilk gününde, plajlarda ve ilçenin birçok bölgesinde turist yoğunluğu yaşanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 02:02 Kaynak: AA
Muğla'nın turistik ilçelerinde yeni yılın ilk gününde, plajlarda ve ilçenin birçok bölgesinde turist yoğunluğu yaşanıyor.
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