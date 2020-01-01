Muğla sahillerinde yeni yıl yoğunluğu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla sahillerinde yeni yıl yoğunluğu - Son Dakika

Muğla sahillerinde yeni yıl yoğunluğu

6 saat önce

Muğla'nın turistik ilçelerinde yeni yılın ilk gününde, plajlarda ve ilçenin birçok bölgesinde turist yoğunluğu yaşanıyor.

Muğla'nın turistik ilçelerinde yeni yılın ilk gününde, plajlarda ve ilçenin birçok bölgesinde turist yoğunluğu yaşanıyor.

Muğla sahillerinde yeni yıl yoğunluğu

turist, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 02:02 Kaynak: AA
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