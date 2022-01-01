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Muğla sahillerinde yılın ilk günü sıcak hava yoğunluğu - Son Dakika

Muğla sahillerinde yılın ilk günü sıcak hava yoğunluğu

01.01.2022 16:01
Muğla sahillerinde yılın ilk günü sıcak hava yoğunluğu

Muğla'nın turistik ilçeleri Bodrum ve Marmaris'te yeni yılın ilk gününde plajlar, sahil yürüyüş yolları ve meydanlarda sıcak havayı fırsat bilenler yoğunluk oluşturdu, bazı kişiler denize girdi.

Muğla'nın turistik ilçeleri Bodrum ve Marmaris'te yeni yılın ilk gününde plajlar, sahil yürüyüş yolları ve meydanlarda sıcak havayı fırsat bilenler yoğunluk oluşturdu, bazı kişiler denize girdi.

Türkiye'nin birçok yerinde kış mevsimi etkisini sürdürürken Muğla'da hava sıcaklığı 17, deniz suyu sıcaklığı ise 18 derece ölçüldü.

Güneşli havayı fırsat bilenler Bodrum'un Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet, Bitez ve Yahşi sahilleri başta olmak üzere plajları ve parkları doldurdu. Bazı kişiler balık tuttu, bazıları da çocukları ve hayvanlarıyla sahilde yürüdü.

Kumbahçe Mahvel Kafe sahilinde denize giren wushu antrenörü Ali Top ve annesi, her yıl aynı tarihte denize girmenin mutluluğunu yaşadıklarını, bunu gelenek haline getirdiklerini ifade etti.

Ali Top, herkese sağlıklı bir yıl temennisinde bulundu.

Marmaris

Hava ve deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü Marmaris'te yılın ilk gününde insanlar, sahillerde vakit geçirmeyi tercih etti.

19 Mayıs Gençlik ve Atatürk Meydanı, Yat Limanı, Atatürk Caddesi ve Ulusal Egemenlik Caddesi'nde insanlar yürüyüş yaptı, kafelerde oturdu.

Uzunyalı ve İçmeler Plajı boyunca yürüyüş yapanların yanı sıra balık tutmayı tercih edenler de oldu. Plajlarda aileler yanlarında plaj sandalye ve masalarını yanlarında getirerek uzun süre oturdu.

Muğla sahillerinde yılın ilk günü sıcak hava yoğunluğu
Muğla sahillerinde yılın ilk günü sıcak hava yoğunluğu
Muğla sahillerinde yılın ilk günü sıcak hava yoğunluğu
Muğla sahillerinde yılın ilk günü sıcak hava yoğunluğu

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Marmaris, Türkiye, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla sahillerinde yılın ilk günü sıcak hava yoğunluğu - Son Dakika


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