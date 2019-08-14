Muğla sahillerinde yoğunluk

Muğla'nın gözde turizm merkezleri Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Akyaka'nın sahillerinde yabancı turistlerin yanı sıra bayram tatiline devam edenler yoğunluk oluşturdu.

Muğla'nın gözde turizm merkezleri Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Akyaka'nın sahillerinde yabancı turistlerin yanı sıra bayram tatiline devam edenler yoğunluk oluşturdu.

Deniz suyu sıcaklığının 27 derece olduğu Marmaris'te vatandaşlar ve yabancı turistler Marmaris Belediyesi Halk Plajı, Uzunyalı, Turunç ve İçmeler sahillerini doldurdu.

Plajlarda güneşlenen tatilciler, sık sık denize girerek serinlemeye çalıştı, bazı tatilciler ise su sporları yaptı.

Bodrum ilçesinde Gümbet, Bitez, Kumbahçe ve Paşatarlası plajlarında yoğunluk oluşturan turistler, deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı.

Ula ilçesinin "Sakin Kent" unvanına sahip Akyaka Mahallesi de yerli ve yabancı turistlerle dolarken birçok tatilci sörf yapıp denizde yüzerek eğlenceli zaman geçirdi.

Deniz suyu sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü Fethiye ilçesindeki plajlar da serinlemek isteyen yerli ve yabancı turistlerle doldu.

Bazı turistler, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Kumburnu ile Belcekız plajlarında denize girdi, kumsalda güneşlendi. Macera tutkunları ise Babadağ Hava Sporları Rekreasyon Merkezi'nden yamaç paraşütüyle uçuş yaptı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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