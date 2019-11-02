Muğla sahte kimlikle gözaltına alınan zanlının cinayetten arandığı ortaya çıktı

Sahte kimlikle gözaltına alınan zanlının cinayetten arandığı ortaya çıktı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, sahte kimlik kullandığı gerekçesiyle 'resmi belgede sahtecilik' suçundan gözaltına alınan Kenan G.'nin (50), yapılan araştırmada 4 yıldır cinayetten arandığı ortaya çıktı.

Atatürk Caddesi'nde 4 yıl önce açtığı işyerinde tütün maddeleri satışı yapan ve 'Ergün Emek' adını kullanan zanlının, sahte kimlik kullandığı bilgisi üzerine, ekipler harekete geçti. Dün (cuma) saat 23.00 sıralarında iş yerine baskın düzenleyen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı. Sahte kimlik nedeniyle 'resmi belgede sahtecilik' suçundan gözaltına alınan zanlının, yapılan araştırmada gerçek isminin Kenan G. (50) olduğu tespit edildi. Kenan G.'nin 'kasten adam öldürmek' suçunun da yer aldığı 7 ayrı suçtan arandığı öğrenildi. Batman'da 15 Mayıs 2015'te yeğenini tüfekle vurup öldürdükten sonra kayıplara karıştığı tespit edilen Kenan G.'nin, Hatay Samandağ nüfusuna kayıtlı Ergün Emek adına çıkardığı sahte kimlikle Datça'da iş yeri açtığı ve 4 yıldır burada yaşadığı belirlendi. Evli ve 4 çocuk babası Kenan G.'nin emniyetteki ifadesinde, çocuklarını okutmak için teslim olmadığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri sonrası Kenan G. adliyeye sevk edildi.