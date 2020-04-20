MUĞLA 'Sakin Şehir' Akyaka'ya yaban domuzları indi - Son Dakika

'Sakin Şehir' Akyaka'ya yaban domuzları indi

MUĞLA'nın Ula ilçesinin dünyaca ünlü 'Sakin Şehir' unvanlı Akyaka mahallesine inen ve yiyecek arayan 4 yaban domuzu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Ula'da, 25 yıl öncesine kadar kimsenin bilmediği küçük bir balıkçı köyü olan ve Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından 2011'in Haziran ayında 'Sakin Şehir' ilan edilen Akyaka'ya bugün akşam saatlerine 2 yetişkin yaban domuzu indi. Aç kaldıkları için yiyecek arayan domuzları, restoran sahibi Öner Altaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Çöplerin çevresinde yiyecek ararken görülen domuzlar, vatandaşları fark edince ürküp, ormanlık bölgeye doğru kaçtı.