Muğla sandalyeye bağlayıp, kredi kartlarını ve parasını gasbettiler - Son Dakika

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Muğla sandalyeye bağlayıp, kredi kartlarını ve parasını gasbettiler
20 dakika önce
Sandalyeye bağlayıp, kredi kartlarını ve parasını gasbettiler (2)TUTUKLANDILARMuğla'da barakasına ziyaretine gittikleri Kemal Ç.'yi (64), sandalyeye bağlayıp, dövdükten sonra kredi kartları ve bin lirasını gasp eden 3 şüpheliden 2'si daha yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:17 Kaynak: DHA
Sandalyeye bağlayıp, kredi kartlarını ve parasını gasbettiler (2)
TUTUKLANDILAR
Muğla'da barakasına ziyaretine gittikleri Kemal Ç.'yi (64), sandalyeye bağlayıp, dövdükten sonra kredi kartları ve bin lirasını gasp eden 3 şüpheliden 2'si daha yakalandı. Dün yakalanan Günay B'nin (28) ardından bugünde Mert İ. arkadaşının evinde, Bedirhan G. ise Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir apartta gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan 3 şüpheli tutuklandı. Günay B.?nin jandarmadaki ifadesinde, Bin lirayı arkadaşıma borç verdim. Şifresini öğrendiğim kredi kartlarından bir türlü para çekmeyi beceremedim. Sinirlendiğim için hepsini kırıp çöpe attım. Olan oldu, son pişmanlık fayda etmez dediği öğrenildi.
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