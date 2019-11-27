Muğla sel nedeniyle evine kayıkla giden coşkun'u arayan arkadaşları, 'denize sıfır villa sahibi mi...

Sel nedeniyle evine kayıkla giden Coşkun'u arayan arkadaşları, 'Denize sıfır villa sahibi mi oldun' dedi

Muğla'nın Datça ilçesinin Palamutbükü mevkisindeki evinin bahçesi sular altında kalınca, evine kayıkla giderken DHA tarafından görüntülenen Ali Soner Coşkun (62) ülke gündemine taşındı. Coşkun, yurt dışında yaşayan arkadaşlarının görüntüleri televizyonda izleyip, kendisini aradığını söyledi.

Datça'da dün (salı) gerçekleşen yağmurdan ilçe merkezi etkilenmezken, Palamutbükü mevkisindeki 15 ev ve iş yerini su bastı. DHA muhabiri tarafından evine kayıkla giderken görüntülenen Ali Soner Coşkun, ülke gündemine oturdu. Görüntülerin yayınlanmasının ardından sadece ülkedeki değil İsviçre ve İtalya gibi ülkelerdeki arkadaşlarının kendini arayanların olduğunu söyleyen Coşkun, Beni arayan arkadaşlarım, 'Gözün aydın evinin önüne deniz gelmiş', 'Oltayla balık yakalarsın', 'Kaptanlık belgen var mı', 'Denize sıfır villa sahibi mi oldun' diye espri yaptılar. Bu esprilerilere gülüp geçtim de daha büyük bir felaket olmasın. Ekipler gece boyunca bahçedeki suları çekti. Kayığa ihtiyaç kalmadı diye konuştu. Yağmur sularının evin deposunda büyük hasara yol açtığını ifade eden Coşkun, Yeni aldığım zirai ilaçlar suda eridi. Bahçeye ektiğim ıspanak ve marullar çamur altında kaldı. Dinamo ve çamaşır makinesi zarar gördü dedi. Datça'nın Palamutbükü mevkisinde 20 yıldır oturan Ali İhsan Özlü (69) ise, yağmurla Palamutbükü'nde hayatın felç olduğunu belirterek Burada asıl sorun, imar ve alt yapının olmaması. Biriken sular, denize ulaşmıyor. Henüz tam anlamıyla kış gelmedi ama yarından endişeliyiz. Bir arkadaşımızın kayıkla evine gittiğini gördük. Oradaki sular ekipler tarafından çekildi. Ancak diğer yerler hep aynı. Burada değil kayık, gondol ve hatta sürat teknesi bile yüzdürebilirsiniz dedi.