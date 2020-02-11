Muğla sevgilisiyle kiralık katil tutup boşanmak üzere olduğu eşini öldürtmüş - Son Dakika
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Muğla sevgilisiyle kiralık katil tutup boşanmak üzere olduğu eşini öldürtmüş

6 saat önce

Sevgilisiyle kiralık katil tutup boşanmak üzere olduğu eşini öldürtmüşMUĞLA'nın Ula ilçesinde, evinin önünde cinayete kurban giden Hasan B.'yi (60) tabancayla öldürdüğü belirlenen Bekir K. (31), Aydın'ın İncirliova ilçesinde yakalandı.

Sevgilisiyle kiralık katil tutup boşanmak üzere olduğu eşini öldürtmüş

MUĞLA'nın Ula ilçesinde, evinin önünde cinayete kurban giden Hasan B.'yi (60) tabancayla öldürdüğü belirlenen Bekir K. (31), Aydın'ın İncirliova ilçesinde yakalandı. Soruşturma kapsamında olaya karıştığı belirlenen Özgür A. (45) ile Bekir K.'yi 250 bin lira karşılığında cinayete azmettirdikleri ileri sürülen Hasan B.'nin boşanma davası açtığı ayrı yaşadığı eşi Ebru B. (48) ile onun sevgilisi olduğu ileri sürülen Akın K. (33) gözaltına alındı. Ula İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edilen 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Ula'da kafeterya işletmeciliği yapan Hasan B., geçen 7 Şubat'ta Gökçe Mahallesi'ndeki evinin önünde silahlı saldırıya uğrayıp, yaşamını yitirdi. Cinayete kurban giden Hasan B. için Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri geniş çaplı, soruşturma başlattı. Jandarma, görgü tanıklarının ifadesinden yola çıkarak Aydın plakalı bir otomobilin olayın ardından hızla uzaklaştığını belirledi. Bunun üzerine çevredeki MOBESE kamerası kayıtlarını incelemeye alan jandarma, otomobilin plakasını tespit etti. Plakadan yola çıkan jandarma, otomobilin Özgür A. tarafından kiralandığını belirledi. Bunun üzerine İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçildi. Polis, Özgür A.'yı olayın ertesi günü gözaltına aldı. Özgür A.'ın ifadesinden aracı Bekir K. için kiralandığı tespit edildi. Polis Bekir K.'yi 9 Şubat akşamı saklandığı eve operasyon düzenleyip, yakaladı. B.K., polisteki ifadesinde, Hasan Balaban'ı 250 bin lira karşılığında öldürdüğünü itiraf etti. B.K., ifadesinde kendisini kiralık katil olarak Hasan Balaban'ın eşi Ebru B. ile sevgilisi Akın K.'nin tutuğunu ve ücretini öldürdüğü Hasan B.'nin mallarının satılmasının ardından almak üzere anlaştıklarını da anlattı. Bunun üzerine Aydın'da yaşadıkları öğrenilen Ebru B. ve sevgilisi Akın K. de gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 şüpheli, dün Ula'dan gelen jandarma ekiplerine teslim edildi.

KARISINA BOSANMA DAVASI AÇMIŞ

9 ay önce evi terk eden eşi Ebru B.'ye bir süre önce boşanma davası açtığı ortaya çıkan Hasan B.'nin denize sıfır arsası, teknesi ve kafeteryası bulunduğunu, bunların maddi değerinin de 3 milyon liradan fazla olduğunu öğrenildi.

Öte yandan jandarmadaki işlemlerinin ardından 4 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

Muğla sevgilisiyle kiralık katil tutup boşanmak üzere olduğu eşini öldürtmüş

Aydın, Ula, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:24 Kaynak: DHA
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