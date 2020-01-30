Muğla seydikemer'de 2 otomobil çarpıştı; 1 ölü 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla seydikemer'de 2 otomobil çarpıştı; 1 ölü 4 yaralı - Son Dakika

Muğla seydikemer'de 2 otomobil çarpıştı; 1 ölü 4 yaralı

6 saat önce

Seydikemer'de 2 otomobil çarpıştı; 1 ölü 4 yaralıMUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

Seydikemer'de 2 otomobil çarpıştı; 1 ölü 4 yaralı

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında, Uğurlu Mahallesi Kaş kavşağında meydana geldi. Ali Arslan'ın kullandığı 07 SDF 08 plakalı otomobil, Mehmet Erdem yönetimindeki 20 BAK 20 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 5 kişi, araçlarda sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin çalışmasıyla araçta sıkışanlar, kurtarıldı. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, 5 kişiden sürücü Ali Arslan'ın yaşamını yitirdiğini belirlendi. Diğer sürücü Mehmet Erdem ile isimleri öğrenilemeyen 3 yaralı ise ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan 4 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla seydikemer'de 2 otomobil çarpıştı; 1 ölü 4 yaralı

Seydikemer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:56 Kaynak: DHA
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